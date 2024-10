Victor Wembanyama encore laissé au repos, les Spurs maîtrisent le Jazz

Laissé au repos, Victor Wembanyama a pu admirer le spectacle aux premières loges. Entre un dunk en haut altitude de Keldon Johnson et un contre suivi d’un dunk en contre-attaque de Sidy Cissoko, les Spurs ont assuré le show, lors de la victoire texane contre le Jazz privé de Lauri Markkanen (126-120). « Notre défense a été meilleure ces deux derniers matchs [Orlando et Utah] que le premier [Okhaloma City] », résume Gregg Popovich.

Julian Champagnie et Sandro Mamukelashvili enchaînent

Avec sept joueurs à plus de dix points, les Spurs, menés par leur nouveau maestro, Chris Paul (8 passes), ont signé une belle prestation collective. Pas toujours justes dans leurs prises de décision l’an dernier et encore en phase d’apprentissage, Julian Champagnie et Sandro Mamukelashvili, tous les deux auteurs de quinze points, ont confirmé leur belle forme du moment et pourraient bien prendre du galon cette saison. Plus affuté depuis le début du training camp, Keldon Johnson, au lendemain de son 25e anniversaire, a enfilé le costume de meilleur marqueur de son équipe (20 points) pour sa première sortie amicale.

Les Spurs, dont la hiérarchise est à repenser avec en tête de gondole le duo Wemby – CP3, retrouveront le Frost Bank Center dans une quinzaine de jours pour un premier match de saison régulière à domicile contre les Rockets et un deuxième derby texan, après des débuts chez les Mavs.

Victorieux de deux de leurs trois premiers matchs amicaux, les Texans finiront leur préparation chez le Heat et chez les Rockets. Victor Wembanyama, selon Coach Pop’ en conférence de presse, devrait y prendre part.

De notre correspondant à San Antonio (États-Unis).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.