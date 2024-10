Les Warriors se débarrassent encore des Kings

Trois matches, trois victoires pour les Warriors qui s’imposent à nouveau face aux Kings : 109-106. En quête d’une prolongation de contrat, Moses Moody et Jonathan Kuminga ont été les plus en vue. Titulaire aux côtés de Stephen Curry, le premier plante 23 points à 7 sur 13 aux tirs, et sa défense a posé de gros problèmes à De’Aaron Fox et DeMar DeRozan. A ses côtés, Jonathan Kuminga est tout aussi agressif avec 19 points à 5 sur 8 aux tirs, dont 3 sur 4 à 3-points. Ce qu’a dû apprécier Steve Kerr, c’est que les deux vont chercher 18 lancers-francs !

Petite frayeur pour Stephen Curry

Malgré un superbe 8 sur 11 à 3-points en premier quart-temps notamment signé Kyle Anderson, les Warriors ont attendu le « money time » pour prendre les commandes de la rencontre. Le duo Moody-Kuminga passe le relais à Gui Santos et Pat Spencer, et c’est finalement Reece Beekman, sur deux lancers-francs, qui donne ces trois points d’avance. Après la rencontre, Steve Kerr a regretté les 24 ballons perdus !

A Sacramento, c’est essentiellement la sortie des stars de l’équipe qui plombe la deuxième mi-temps. Sans Malik Monk, ni Kevin Huerter, le banc des Kings était bien maigre. A noter que Stephen Curry est sorti après s’être blessé à l’index droit. Les examens passés n’ont rien révélé de grave.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.