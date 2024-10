Triple champion NBA, Danny Green prend sa retraite

Ce n’est pas la retraite de Rafael Nadal, également annoncée ce jeudi, mais c’est un gros gagneur du monde de la NBA qui s’en va. Danny Green a en effet annoncé, via son podcast, qu’il ne rejouerait pas, mettant ainsi fin à une carrière longue de quinze saisons et riche de trois titres NBA.

En remportant une bague en 2014 avec les Spurs, en 2019 avec les Raptors puis en 2020 avec les Lakers, l’arrière a marqué l’histoire. Seuls Robert Horry, John Salley et LeBron James peuvent se vanter d’avoir gagné le trophée NBA avec trois équipes différentes.

Un membre important des Spurs

Pourtant, à son arrivée dans la ligue, ce n’était pas écrit que Danny Green allait s’imposer comme un élément important de plusieurs équipes dominantes. Sa première saison à Cleveland, après un titre NCAA en 2009 avec North Carolina, est très courte (20 matches) et sa seconde, à San Antonio, encore plus avec seulement huit rencontres…

Puis Gregg Popovich lui fait confiance, le met dans le cinq majeur et ses qualités de shooteur de loin et de gros défenseur extérieur en font un parfait élément dans le jeu collectif de San Antonio, autour de Tim Duncan, Manu Ginobili, Tony Parker et du jeune Kawhi Leonard. Il décroche ainsi son premier titre en 2014 et fait ses meilleures saisons, sur le plan individuel, dans le Texas.

En 2018, changement de décor. Il fait partie de l’échange entre Kawhi Leonard et DeMar DeRozan. Excellente pioche pour les Raptors, qui montent au sommet de l’Everest dès 2019. La saison suivante, Danny Green rejoint Los Angeles et les Lakers. Là encore, il est un titulaire indiscutable et précieux et, là encore, dans la « bulle », il est champion NBA. Sa troisième et dernière bague.

Une grosse blessure après un doublé

Ce doublé avec deux équipes différentes, c’est alors le sommet de sa carrière car ensuite, à Philadelphie, pas de campagne victorieuse en playoffs et surtout une grosse blessure en mai 2022. Le joueur est victime d’une double rupture ligamentaire au niveau du genou gauche : ligament croisé antérieur et du ligament collatéral fibulaire.

Certes, il reviendra début février 2023, sous les couleurs des Grizzlies, mais, à 35 ans passés, sa carrière est en quelque sorte terminée puisqu’il ne parviendra pas à se relancer, ni à Memphis, ni à Cleveland, ni encore à Philadelphie la saison passée.

Le triple champion aura disputé 13 matches après sa grave blessure, pour finalement terminer avec 832 rencontres de saison régulière au compteur (8.7 points de moyenne à 40% de réussite à 3-pts), ainsi que 169 en playoffs, et donc trois bagues de champion NBA.

Danny Green Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 CLE 20 6 38.5 27.3 66.7 0.4 0.5 0.9 0.3 0.5 0.3 0.3 0.2 2.0 2010-11 SAN 8 11 48.6 36.8 0.0 0.4 1.5 1.9 0.3 0.9 0.3 0.6 0.1 5.1 2011-12 SAN 66 23 44.2 43.6 79.0 0.8 2.6 3.5 1.3 1.6 0.9 1.0 0.7 9.1 2012-13 SAN 80 28 44.8 42.9 84.8 0.5 2.6 3.1 1.8 1.6 1.2 1.2 0.7 10.5 2013-14 SAN 68 24 43.2 41.5 79.4 0.4 3.0 3.4 1.5 1.6 1.0 1.1 0.9 9.1 2014-15 SAN 81 29 43.6 41.8 87.4 0.7 3.6 4.2 2.0 2.0 1.3 1.2 1.1 11.7 2015-16 SAN 79 26 37.6 33.2 73.9 0.6 3.2 3.8 1.8 1.8 1.0 1.0 0.8 7.2 2016-17 SAN 68 27 39.2 37.9 84.4 0.5 2.8 3.3 1.8 1.8 1.0 1.1 0.8 7.3 2017-18 SAN 70 26 38.7 36.3 76.9 0.6 3.0 3.6 1.6 1.7 0.9 1.1 1.1 8.6 2018-19 TOR 80 28 46.5 45.5 84.1 0.8 3.2 4.0 1.6 2.1 0.9 0.9 0.7 10.3 2019-20 LAL 68 25 41.6 36.7 68.8 0.8 2.6 3.3 1.3 2.0 1.3 0.9 0.5 8.0 2020-21 PHL 69 28 41.2 40.5 77.5 0.8 3.0 3.8 1.7 1.8 1.3 1.0 0.8 9.5 2021-22 PHL 62 22 39.4 38.0 78.6 0.5 2.0 2.5 1.0 1.7 1.0 0.7 0.6 5.9 2022-23 * All Teams 11 13 44.9 43.2 100.0 0.3 1.0 1.3 0.6 1.5 0.6 0.9 0.3 5.6 2022-23 * CLE 8 12 50.0 44.8 100.0 0.3 1.0 1.3 0.5 1.3 0.6 0.9 0.4 6.5 2022-23 * MEM 3 15 27.3 37.5 0.0 0.3 1.0 1.3 0.7 2.0 0.3 1.0 0.0 3.0 2023-24 PHL 2 9 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.5 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 Total 832 25 42.1 40.0 80.5 0.6 2.8 3.4 1.5 1.8 1.0 1.0 0.8 8.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.