Keegan Murray ne pense pas que son rôle évoluera en attaque

Attendu en défense, pour sa troisième année dans la ligue, Keegan Murray ne devra pas non plus en oublier de peser en attaque, où son adresse extérieure restera précieuse pour les Kings (13.7 points et 38% à 3-points en carrière).

Pourtant, le jeune ailier va vraisemblablement devoir se contenter d’un statut de quatrième –voire cinquième– option offensive, derrière De’Aaron Fox et Domantas Sabonis, ainsi que le nouveau venu DeMar DeRozan. Sans oublier, éventuellement, Malik Monk…

Sauf que Keegan Murray ne se dit pas forcément inquiet pour son rôle offensif à l’avenir : « J’ai la sensation que c’est en quelque sorte une attaque où tout le monde aura sa part du gâteau, donc je ne ressens pas que mon rôle va changer » explique-t-il ainsi. « J’ai l’impression que la transition se déroule bien jusqu’à présent. Personne ne m’a demandé de moins en faire, donc je vais juste continuer d’être agressif. »

Pas de doute concernant l’intégration de DeMar DeRozan

Des propos qui font finalement écho à ceux de DeMar DeRozan, qui considère qu’il n’y a jamais trop de talent offensif dans une équipe. D’autant qu’un tel joueur, nommé six fois All-Star, élève forcément le plafond collectif de Sacramento.

« On est sur la même longueur d’onde » ajoute en tout cas Keegan Murray, heureux de cette arrivée. « On bouge beaucoup, la balle circule beaucoup, les joueurs bougent beaucoup. Mais quand vous avez besoin d’un panier, j’ai la sensation que c’est le genre de joueur vers qui on peut se tourner. Je pense qu’il va prospérer dans cette attaque. En fait, j’ai l’impression que tout le monde peut connaître du succès dans cette attaque. »

Chez les Kings, la saison promet donc d’être aussi intrigante qu’intéressante et, du côté de Mike Brown, on tient déjà à mettre la pression sur tout le groupe pour éviter une nouvelle déconvenue, après celle de la saison dernière (56% de victoires mais pas de playoffs, car élimination lors du « play-in »).

Keegan Murray Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 SAC 80 30 45.3 41.1 76.5 1.1 3.5 4.6 1.2 2.0 0.8 0.8 0.5 12.2 2023-24 SAC 77 34 45.4 35.8 83.1 1.4 4.1 5.5 1.7 2.7 1.0 0.8 0.8 15.2 Total 157 32 45.4 38.4 80.5 1.2 3.8 5.0 1.5 2.3 0.9 0.8 0.6 13.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.