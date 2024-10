Les Nets vont tester le duo Ben Simmons – Dennis Schroder

La saison passée, Dennis Schroder est arrivé à Brooklyn début février et a joué son premier match avec ses nouvelles couleurs le 10 février. Au même moment, Ben Simmons disputait ses ultimes minutes de la saison, son dernier passage sur un parquet datant du 26 février avant son opération du dos…

En clair, les deux meneurs de jeu n’ont quasiment pas eu le temps d’évoluer ensemble. Et les chiffres le prouvent très bien : ils ne l’ont fait que 16 minutes.

Comme Ben Simmons est de retour, même si santé sera comme toujours un sujet essentiel, Jordi Fernandez veut en profiter pour tenter cette expérience. Ce sera le cas dès le premier match de présaison, mardi soir face aux Clippers.

« Ils jouent ensemble et on va aller dans cette direction pour les débuts de la présaison, avec deux meneurs de jeu », confirme le coach des Nets. « On verra ce que ça donne. Cela nous apporte un visage différent, avec de la taille sans avoir un véritable grand, et beaucoup de shooteurs et de joueurs qui peuvent faire le jeu. Ce sera fun de voir ça. »

« Le coach a décidé qu’on allait commencer ensemble et on va faire de notre mieux. »

Pourtant, depuis le début du training camp, les deux joueurs n’évoluent pas toujours dans la même équipe. Ils l’ont fait le premier jour, puis moins après. Ce sera donc une découverte.

« J’ai évolué avec Ben Simmons lors du premier entraînement, et après, on ne l’a pas vraiment fait », confirme l’Allemand. « On s’est affronté dans chaque entraînement et c’était très bien de se dépasser. Le coach a décidé qu’on allait commencer ensemble et on va faire de notre mieux. »

Une paire Ben Simmons – Dennis Schroder, encore en construction, à quoi cela peut bien ressembler ? « Beaucoup de vitesse », répond le second, ancien des Hawks ou des Raptors. « Il a été blessé depuis deux ans, mais quand il est bonne santé, on sait ce qu’il est capable de faire. C’est un All-Star, qui peut accélérer le jeu et faire jouer les autres. […] Je pense qu’on peut faire beaucoup. »