Stephen Silas va diriger Team USA lors des phases de qualification

Depuis le départ annoncé de Steve Kerr à l’issue des Jeux olympiques de Paris, remportés face à la France, Team USA n’a plus de sélectionneur. On sait que la suite devrait être assurée par Erik Spoelstra ou Tyronn Lue, assistants du coach des Warriors ces dernières années. En attendant, c’est Stephen Silas qui récupère les clés, annonce la Fédération américaine.

Pourquoi ? Parce que les fenêtres de qualifications des compétitions internationales tombent toujours pendant la saison régulière NBA et la sélection américaine a l’habitude d’avoir un entraîneur différent (et des joueurs aussi) pour ces moments-là et un autre pour les grandes compétitions.

Ainsi, deux fenêtres de qualifications pour l’AmeriCup sont encore à disputer. En novembre, les 22 et 25, face à Porto Rico et les Bahamas. Puis en février 2025, les 20 et 23, contre les mêmes adversaires. Pour ces quatre matches, c’est donc l’ancien coach des Rockets et assistant à Detroit la saison passée qui sera sur le banc.

Et Stephen Silas sera assisté de Patrick Ewing ! Ni plus, ni moins. Une expérience de plus pour l’ancien All-Star des Knicks, double champion olympique (1984, 1992), qui sort d’un passage assez mitigé en NCAA après avoir dirigé Georgetown entre 2017 et 2023.

Enfin, troisième homme annoncé de ce staff : Keith Smart, ancien coach en NBA (263 matches à Cleveland, Golden State et Sacramento) et assistant.