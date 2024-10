Ish Smith ne portera pas le maillot d’une 14e équipe différente. À 36 ans, le meneur de jeu a semble-t-il décidé de tirer un trait sur sa carrière puisque The Athletic annonce qu’il intègre le staff des Wizards comme « scout ». A priori, il sera chargé de superviser des joueurs dans des ligues professionnelles, et non en NCAA.

La saison passée, Ish Smith avait disputé une moitié de saison avec les Hornets, avant d’être coupé en février. Depuis, il n’avait pas trouvé de contrat, et sa carrière comptabilisera donc 805 matches joués pour 13 franchises différentes. C’est un record en NBA, et voici les 13 équipes : Wizards, Rockets, Grizzlies, Warriors, Magic, Bucks, Suns, Thunder, Sixers, Pelicans, Pistons, Hornets et Nuggets.

Cette fois, c’est la bonne !

Chez certaines, il a même effectué plusieurs passages, comme aux Wizards où il a joué de 2019 à 2021, puis en 2022. Il y a un an, il avait déjà failli raccrocher les baskets, puisque les Nuggets lui avaient proposé d’intégrer leur staff après le titre remporté en 2023.

« Je devais faire un peu de consulting et commencer à apprendre la partie business », avait-il expliqué. « J’allais commencer à faire la transition vers les postes de dirigeants. Un peu de coaching. Qui sait ? Je ne savais pas trop, mais j’y allais. J’allais observer Calvin (Booth, le GM), puis le coach (Michael Malone). J’allais essayer d’aider autant que possible. Je voulais juste apprendre pour voir ce que je voulais faire ensuite ».

Il apprendra donc aux Wizards, aux côtés du coach Brian Keefe et du GM Will Dawkins.

Ish Smith Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2010-11 * All Teams 43 10 37.4 30.0 57.1 0.2 0.9 1.1 1.8 0.9 0.4 0.8 0.1 2.4 2010-11 * HOU 28 12 38.6 37.5 70.0 0.2 1.3 1.5 2.3 0.9 0.5 0.9 0.1 2.6 2010-11 * MEM 15 8 34.4 0.0 45.5 0.1 0.3 0.3 1.0 0.7 0.3 0.5 0.0 1.8 2011-12 * All Teams 26 9 38.3 33.3 70.0 0.3 1.1 1.4 1.6 0.6 0.6 0.5 0.1 2.8 2011-12 * ORL 20 9 37.3 25.0 75.0 0.3 1.1 1.3 1.6 0.6 0.6 0.6 0.1 2.3 2011-12 * GOS 6 11 40.0 40.0 50.0 0.3 1.2 1.5 1.5 0.7 0.7 0.2 0.0 4.5 2012-13 * All Teams 52 10 35.2 29.6 42.9 0.2 0.9 1.2 1.7 0.5 0.4 0.7 0.2 2.4 2012-13 * ORL 36 11 33.6 23.5 42.9 0.3 1.0 1.3 1.6 0.4 0.4 0.8 0.2 2.4 2012-13 * MIL 16 9 39.5 40.0 0.0 0.1 0.9 0.9 1.9 0.8 0.5 0.6 0.2 2.4 2013-14 PHX 70 14 42.3 4.3 56.4 0.4 1.4 1.8 2.6 0.9 0.7 0.9 0.2 3.7 2014-15 * All Teams 55 15 39.0 30.0 59.6 0.3 1.6 1.8 3.3 0.9 0.7 1.4 0.1 6.2 2014-15 * OKC 30 5 33.3 20.0 66.7 0.2 0.7 0.9 0.9 0.4 0.1 0.3 0.0 1.2 2014-15 * PHL 25 27 39.8 30.9 58.3 0.4 2.5 2.9 6.1 1.5 1.3 2.8 0.2 12.0 2015-16 * All Teams 77 29 41.1 32.9 69.3 0.6 3.4 4.0 6.5 1.7 1.1 2.3 0.3 12.6 2015-16 * PHL 50 32 40.5 33.6 66.9 0.6 3.7 4.3 7.0 1.9 1.3 2.6 0.4 14.7 2015-16 * NOP 27 23 43.0 30.3 76.7 0.5 2.9 3.4 5.7 1.4 0.9 1.7 0.2 8.9 2016-17 DET 81 24 43.9 26.7 70.6 0.3 2.6 2.9 5.2 1.6 0.8 1.4 0.4 9.4 2017-18 DET 82 25 48.6 34.7 69.8 0.3 2.4 2.7 4.4 1.7 0.8 1.3 0.2 10.9 2018-19 DET 56 22 41.9 32.6 75.8 0.4 2.2 2.6 3.6 2.0 0.5 1.1 0.2 9.0 2019-20 WAS 68 26 44.7 36.7 72.1 0.4 2.8 3.2 4.9 1.6 0.9 1.4 0.4 10.9 2020-21 WAS 44 21 43.4 36.7 57.6 0.5 2.9 3.4 3.9 1.4 0.7 0.9 0.3 6.7 2021-22 * All Teams 65 17 43.0 37.3 62.5 0.4 1.8 2.2 3.8 1.2 0.7 1.2 0.4 6.3 2021-22 * CHA 37 14 39.5 40.0 63.2 0.3 1.2 1.5 2.7 0.9 0.5 1.0 0.3 4.5 2021-22 * WAS 28 22 45.7 35.7 60.0 0.5 2.5 3.0 5.2 1.6 1.0 1.5 0.5 8.6 2022-23 DEN 43 9 39.7 16.7 50.0 0.1 1.1 1.3 2.3 0.8 0.2 1.0 0.2 2.5 2023-24 CHA 43 17 41.8 50.0 75.0 0.3 1.5 1.8 3.4 1.1 0.4 1.1 0.1 3.2 Total 805 19 42.9 32.5 67.6 0.4 2.0 2.4 3.8 1.3 0.7 1.2 0.2 7.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.