Pour Mike Budenholzer, l’important c’est les 3-points

Chez les Hawks puis chez les Bucks, Mike Budenholzer a toujours poussé ses équipes à shooter à 3-points. Et c’est ce qu’il compte également faire chez les Suns, d’autant qu’il a quelques shooteurs en magasin…

« Il prône beaucoup les 3-points », confirme Grayson Allen. « Je sais que c’est quelque chose que nous voulons faire davantage. C’était l’un des points faibles de notre équipe l’année dernière, le nombre de tentatives. Nous avons beaucoup de bons tireurs. Nous devons simplement trouver le moyen d’augmenter le nombre de tentatives. »

Leader de la ligue au niveau de l’adresse à 3-points l’an passé, avec 46.1% de réussite (5.9 tentatives par rencontre), Grayson Allen ne s’oppose sans doute pas à cette volonté.

5e à l’adresse, 25e en termes de tentatives

Mais si les Suns n’étaient « que » 25e en termes de tentatives de loin (32.6 par match) l’an passé, ils étaient pourtant 5e en termes d’adresse (38.2%). De quoi pousser Mike Budenholzer à tenter de convaincre Kevin Durant, Devin Booker et Bradley Beal de moins prendre de tirs à mi-distance, même si les trois joueurs apprécient cette zone.

« Nous n’avons pas le choix », explique l’ancien Wizard. « Coach Bud m’a fait venir dans son bureau l’autre jour et m’a montré cinq ou six séquences où je faisais littéralement l’impasse à 3-points, pour foncer dans la défense et perdre la balle. Ou foncer dans la défense et prendre un long 2-points. Il m’a dit : « Shoote à 3-points ». Ça va être difficile parce que K (Kevin Durant) et Book (Devin Booker) shootent à 60 ou 70% de réussite à 2-points. Nous allons donc continuer à en prendre, mais quand vous voyez les équipes championnes, elles sont premières, deuxièmes ou troisièmes en termes de tentatives, de réussites et de pourcentages (de loin). Pour que nous soyons dans la course, il faut que nous commencions à en tirer davantage ».

D’ailleurs, Jusuf Nurkic devrait également prendre davantage de shoots extérieurs cette saison à Phoenix.