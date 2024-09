Pour Julius Randle, les Knicks avaient appelé le Heat…

Vu ce qu’ils ont lâché pour récupérer Karl-Anthony Towns, il ne fait aucun doute que l’initiative est venue des Knicks. Mitchell Robinson absent peut-être jusqu’en 2025 et Julius Randle en phase de reprise, la direction était à la recherche d’un pivot de tout premier plan. Depuis des années, les Knicks lorgnaient Towns, et ils ont dû se séparer de Donte DiVincenzo et d’un premier tour de Draft protégé pour le récupérer.

Mais SNY révèle que les Knicks avaient passé de nombreux coups de fil. Ils ont appelé les Pistons, et s’ils étaient à la recherche d’un pivot, sans doute qu’ils visaient Jalen Duren, mais le jeune intérieur est intouchable à Detroit. Ils avaient aussi appelé les Hawks, et on imagine que c’était pour se renseigner sur Clint Capela. Vu la valeur actuelle du Suisse, on peut penser que les Knicks souhaitaient un joueur supplémentaire.

Thibodeau et Towns réconciliés

Enfin, les Knicks avaient contacté le Heat, et c’était évidemment la piste la plus intéressante puisqu’elle mène clairement à Bam Adebayo. C’est dire si New York était très ambitieux. SNY précise qu’il n’y a même pas eu de discussions, et que rapidement, le choix a été fait d’appeler les Wolves pour connaître la disponibilité de Towns. Un homme a joué un rôle majeur : Tom Thibodeau. Il était OK pour coacher à nouveau le pivot All-Star alors que leur relation avait été glaciale aux Wolves.