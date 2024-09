Optimisme chez les Lakers pour le retour de Jarred Vanderbilt

Belle pioche des Lakers en cours de saison 2022/23, Jarred Vanderbilt n’a malheureusement pas pu poursuivre sur sa lancée en 2023/24. La faute à une blessure au pied droit qui, à partir de février, l’empêchera de rejouer de toute la campagne.

S’estimant « frustré » de ne pas avoir pu être suffisamment disponible, l’ailier-fort espère forcément être enfin débarrassé de ses problèmes physiques et, en conférence de presse, Rob Pelinka a en tout cas donné de ses nouvelles à l’approche du training camp.

La montée en puissance

« Il a subi deux opérations durant l’intersaison, une à chaque pied. Elles ont été très réussies et il suit un plan de reprise qui, jusqu’à présent, est très prometteur » dévoile le président de Los Angeles. « [Les médecins] ont fait un excellent travail et nous sommes très optimistes concernant sa disponibilité lorsque les choses sérieuses commenceront. Il reste environ un mois et aussi plusieurs étapes importantes à franchir, mais nous espérons qu’il n’y aura pas de contretemps. Jusqu’ici, c’est très prometteur et nous sommes heureux que ses problèmes aux pieds soient derrière lui. Maintenant, il faut juste monter en puissance et être prêt pour recevoir le feu vert des médecins. »

La reprise de la saison régulière est prévue pour dans un peu moins d’un mois et Jarred Vanderbilt (5.2 points, 4.8 rebonds, 1.2 interception) va devoir redoubler d’efforts pour être disponible dès l’ouverture, face aux Wolves.

Les Lakers se veulent néanmoins confiants et ils ont tout intérêt à l’être car, si leur joueur de 25 ans est à 100%, il sera en quelque sorte l’une de leurs principales recrues de l’été, tant il peut avoir une forte influence sur l’équipe en défense et au rebond.

Jarred Vanderbilt Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DEN 17 4 47.4 0.0 60.0 0.4 0.9 1.4 0.2 0.5 0.4 0.5 0.1 1.4 2019-20 * All Teams 11 4 62.5 0.0 100.0 0.3 0.6 0.8 0.2 0.6 0.3 0.6 0.1 1.1 2019-20 * DEN 9 5 71.4 0.0 0.0 0.3 0.6 0.9 0.2 0.7 0.3 0.8 0.1 1.1 2019-20 * MIN 2 3 0.0 0.0 100.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2020-21 MIN 64 18 60.6 20.0 55.9 1.8 3.9 5.8 1.2 1.9 1.0 0.8 0.7 5.4 2021-22 MIN 74 25 58.7 14.3 65.6 2.9 5.5 8.4 1.3 2.5 1.3 1.0 0.6 6.9 2022-23 * All Teams 78 24 54.8 32.2 69.1 2.2 5.3 7.5 2.4 2.4 1.1 1.2 0.3 7.9 2022-23 * UTH 52 24 55.6 33.3 65.7 2.3 5.5 7.9 2.7 2.6 1.0 1.3 0.3 8.3 2022-23 * LAL 26 24 52.9 30.3 78.4 1.9 4.8 6.7 1.6 2.2 1.2 1.1 0.2 7.2 2023-24 LAL 29 20 51.8 29.6 66.7 1.4 3.3 4.8 1.2 1.5 1.2 1.0 0.2 5.2 Total 273 21 56.8 29.0 64.5 2.0 4.4 6.4 1.5 2.0 1.1 1.0 0.4 6.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.