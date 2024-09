Thomas Heurtel file en Chine

S’il attendait un contrat en Europe après avoir quitté le Zénith Saint-Pétersbourg, Thomas Heurtel n’évoluera finalement pas sur le Vieux Continent cette saison. D’après les informations conjuguées de L’Equipe et de Basketnews, le meneur de 35 ans va en effet partir en Chine, puisqu’il s’est engagé avec les Shenzen Leopards !

Mené par l’ancien ailier fort des Celtics, Jared Sullinger, le club avait été éliminé en quarts de finale des derniers playoffs du championnat chinois, et comptera donc sur le natif de Béziers pour faire mieux.

Étant donné qu’il a attendu que les rosters en Euroleague soient (quasiment) bouclés pour s’engager en Chine, on imagine bien que ce n’était pas la première option de Thomas Heurtel, d’autant que ça ne lui permettra pas non plus de faire son retour en Equipe de France lors des fenêtres internationales, comme il l’appelait de ses vœux.

Mais le 7e meilleur passeur de l’histoire de l’Euroleague (1 340) n’a donc pas trouvé preneur parmi les clubs engagés dans la plus prestigieuse des compétitions européennes, peut-être (en partie ?) à cause de sa mauvaise réputation.