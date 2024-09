Gabby Williams omniprésente dans la grosse remontée du Storm

Avec son panier en transition, puis une interception pour marquer à nouveau dans la foulée, Gabby Williams pensait mettre son équipe à l’abri avec cinq points d’avance à quatre minutes de la fin.

Il a tout de même fallu attendre les dernières secondes pour voir le sort de cette rencontre entre le Seattle Storm et les Dallas Wings être scellé en faveur de la formation de la joueuse américano-française (83-81).

Face à une équipe texane déjà écartée de la course aux playoffs, les joueuses de Seattle ont connu une entame de rencontre très compliquée. En retard de 9 points après le premier quart-temps, elles ont surtout été reléguées à 21 unités dans le second (23-44) face à une Teaira McCowan en grande forme (23 points et 15 rebonds).

La réaction a été spectaculaire après la pause : 34 points inscrits dans le troisième quart-temps avec une séquence à 28-2 en six minutes pour reprendre les commandes de façon autoritaire (69-56).

L’avantage du terrain en ligne de mire

Sur ce passage, Gabby Williams a été omniprésente, en défense, pour remonter le cuir, distribuer ou finir par elle-même. La leader de l’équipe de France a terminé avec 10 points (5/8 aux tirs), 7 rebonds, 5 passes et 2 interceptions en 32 minutes.

Mais à 30 secondes de la fin, Arike Ogunbowale (15 points à 6/20 aux tirs en 40 minutes) trouvait un moyen d’égaliser à 3-points. Meilleure marqueure de son équipe (21), Skylar Diggins-Smith redonnait l’avantage à son équipe aux lancers-francs. La même Ogunbowale tentait sa chance en réponse au buzzer, mais le ballon ne touchait même pas le cercle.

11e au classement, les Wings (9 victoires – 29 défaites) enchaînent une 7e défaite de rang. Avec cette 3e victoire de rang, le Storm (23-14) s’accroche aux Las Vegas Aces (24-13) en vue de la 4e place du classement, synonyme de l’obtention de l’avantage du terrain, au premier tour des playoffs.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.