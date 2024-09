La NBA renouvelle sa flotte aérienne avec 13 Airbus A321neo

D’après des médias spécialisés, la NBA vient de choisir 13 Airbus A321neo afin de transporter ses équipes, les basketteurs étant les sportifs des grandes ligues sportives américaines qui prennent le plus l’avion.

La Grande Ligue louera ainsi ses avions à SMBC Aviation Capital, la compagnie Delta Airlines se chargeant ensuite de les faire voler avec ses pilotes et son personnel de bord.

Évidemment, ils seront adaptés aux besoins des joueurs NBA, la société Comlux devant adapter l’intérieur afin d’offrir le transport le plus agréable possible aux joueurs, mais également aux staffs et aux équipements.

On parle ainsi de grands lits à disposition (et adaptés à la taille des basketteurs) et d’humidificateurs afin de permettre aux joueurs de dormir au mieux pendant les voyages, qui sont un facteur clé dans le risque de blessures.

Avec ces 13 nouveaux avions à la disposition des équipes, la NBA estime en tout cas pouvoir assurer les voyages de toutes ces franchises pendant la saison régulière puis en playoffs. D’autant que plusieurs franchises (LA Lakers, Boston Celtics, Dallas Mavericks, Golden State Warriors, Houston Rockets…) ont leurs propres avions.