Steve Kerr partage son expérience dans le football espagnol

Invité par son ami et nouveau président du club, Andy Kohlberg, Steve Kerr a intégré l’actionnariat du club de football du RCD Majorque il y a un an.

De passage en Espagne, le coach des Warriors avait promis de « regarder des matchs de Liga toute l’année » et il revient sur son implication dans l’équipe des Baléares, actuellement 10e du championnat.

« J’ai parlé avec les joueurs ce matin et nous avons parlé de la culture d’équipe, de l’importance de l’effort de chaque joueur, chaque jour à l’entraînement, de l’entraide, de l’enthousiasme » partage-t-il avec Marca. « C’est ce qui va construire une culture de club. Je n’étais pas un grand joueur, j’étais remplaçant, mais je pense que j’ai eu un grand impact, rien qu’avec mon attitude au quotidien. Et c’est un dénominateur commun à toutes les grandes équipes dont j’ai fait partie : une identité d’équipe solide comme un roc. C’est ce que je voulais leur transmettre. »

Un club qui progresse sur et en dehors des terrains

Mais comment créer une identité à moyen terme et donc faire preuve de patience alors qu’il y a des montées et des descentes dans le football européen ?

« C’est une bonne question. Cela dépend des circonstances, de l’endroit où se trouve votre équipe, de l’endroit où elle joue. La plupart des fans veulent voir ce qu’il s’y passe. J’admire l’amélioration annuelle de Majorque, par exemple. Non seulement dans les performances sur le terrain, mais aussi dans le stade, dans les infrastructures. Il est évident que les propriétaires, dirigés par Andy et son équipe, bâtissent quelque chose de très fort, une culture et une organisation robuste. Je pense que tant que les fans continueront à voir de l’espoir, on pourra leur demander de faire preuve de patience. »

Pour Steve Kerr, qui s’inspire du football dans ses systèmes de jeu, il n’y a pas tant de différences entre les deux sports lorsqu’il s’agit de sportifs professionnels. « Dans le sport professionnel, le coaching est à peu près similaire. Peu importe qu’il s’agisse de football, de basket ou d’un autre sport. Il s’agit de rassembler un groupe de personnes qui jouent ensemble avec leurs différentes personnalités et leurs egos. Nous avons tous un ego. Et amener chacun à pousser vers un même objectif, voilà en quoi consistent les vertus d’un coach. »