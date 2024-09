C’est le grand jour pour la MB.04 !

La collaboration entre Puma et LaMelo Ball a secoué le marché depuis trois ans avec trois modèles signatures estampillés « MB » qui ont eu un effet raz-de-marée auprès du grand public. Même si le petit frère de Lonzo Ball évolue dans un petit marché, et qu’il n’a pas encore réussi à qualifier son équipe pour les playoffs, notamment en raison de blessures récurrentes, la mayonnaise a pris et la collection n’a cessé de prendre de l’ampleur.

La MB.03 a été l’une des meilleures paires distribuées sur le marché la saison dernière sur le plan de la performance, tout en poursuivant sa ligne directrice en terme de style avec des modèles toujours plus « flashy » et originaux. Aujourd’hui, c’est au tour de la MB.04 de débarquer en France avec un premier coloris de circonstance, baptisé « LaFrancé », en bleu ciel et blanc.

Une foule de détails personnels

On retrouve sur ce modèle le même ADN que sur les chaussures précédentes, avec toujours plus de motifs et de détails pour habiller la tige en mesh, entre les habituels logos et ornements présents sur la languette notamment comme le Phoenix, le « 1 of 1 », et de nouvelles inscriptions pour accompagner notamment le « RARE » ici présent à la base des lacets.

On peut ainsi décrypter un « MELO » sur la semelle, un « Love » sur l’empeigne, juste au-dessus de deux bandes « PWR Tape » agissant sur le maintien, ou encore « 1 of One ». Une particularité supplémentaire cette année : chaque chaussure a ses propres codes.

Sur le plan technique, cette 4e chaussure signature bénéficie d’une technologie d’impression 4D, dans le but d’améliorer la durabilité et la respirabilité de la chaussure. La semelle est toujours en EVA moulée apportant le confort et la réactivité que l’on connaît.

La MB.04 « La Francé » est disponible depuis aujourd’hui sur Basket4Ballers au prix de 130 euros.