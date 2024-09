Droits TV : ESPN ne s’inquiète pas du vieillissement des superstars de la ligue

« On a fait de cette affaire une priorité absolue pour The Walt Disney Company. » On comprend facilement la remarque de Jimmy Pitaro, le président d’ESPN sur The Varsity podcast, lorsqu’il est question du nouveau contrat TV, paraphé pour un total de 76 milliards de dollars sur 11 ans.

Pour rappel, ce nouvel accord de diffusion débutera en 2025/26. ESPN/ABC va conserver le premier lot pour 2.6 milliards de dollars par an, avec l’exclusivité de la diffusion des Finals, d’une finale de conférence, de plusieurs matchs en « prime time » chaque semaine, de matchs WNBA et d’une partie des droits internationaux.

« Je ne pense pas que quiconque du côté de la NBA ou de notre côté vous dira que cela a été facile », poursuit le dirigeant, qui était déjà en lien avec Adam Silver avant ces négociations, ce qui a contribué à la confiance mutuelle existante entre les deux parties.

De la confiance dans la nouvelle génération de joueurs

« Je ne veux pas parler au nom de la ligue, mais nous sommes très, très satisfaits de ce partenariat. Si vous regardez la valeur de notre accord, on a clairement indiqué dès le départ que les playoffs étaient très importants pour nous, en particulier les Finals NBA. Et on a dit à Adam et Bill (Koenig, président du contenu NBA) qu’il était très, très important de conserver l’exclusivité des finales NBA pendant 11 ans. »

Des discussions internes ont tout de même eu lieu sur le vieillissement des vedettes de la ligue, mais le patron d’ESPN ne prévoit pas que LeBron James, Stephen Curry ou Kevin Durant prennent leur retraite de sitôt. Aussi, l’entreprise a conclu qu’elle avait « une grande confiance » dans la prochaine génération de stars NBA.

Le dirigeant apprécie également la parité au sein de la ligue et le fait que plusieurs équipes soient susceptibles de gagner. De quoi séduire le jeune public ?

« Qu’il s’agisse de la NFL, de la NBA, de la MLB ou de la NHL, c’est peut-être la NBA qui a le public le plus jeune. La dernière fois que j’ai parlé à notre département de recherche, c’est elle qui avait le public le plus jeune. Je ne sais pas ce qu’il en est exactement aujourd’hui, mais nous apprécions cet accord et ce partenariat. »