À Minnesota, on espère garder Rudy Gobert le plus longtemps possible

Meilleur défenseur de la NBA, finaliste de conférence Ouest et vice-champion olympique, Rudy Gobert se rapproche de la fin de son contrat en NBA. Il pourrait même être « free agent » l’été prochain, s’il décide de ne pas activer sa dernière année de contrat, à 46.6 millions de dollars en 2025/26.

En clair, l’été prochain, le pivot français peut décider de tester le marché. Les Wolves doivent y penser et réfléchir à une prolongation. Tim Connelly annonce déjà la couleur.

« On aimerait garder Rudy Gobert ici pendant très longtemps », déclare le président de la franchise. « On adore son agent (Bouna Ndiaye), il est notre ami depuis un moment et un des meilleurs de la ligue. Il est certain que notre objectif avec la plupart de ces gars est de les garder aussi longtemps qu’ils le souhaitent et comme ça tout le monde est très content. La continuité sera une de nos meilleures armes pour la saison à venir. On aime notre noyau. »

Miser sur la continuité

Dans ce noyau, Karl-Anthony Towns, Anthony Edwards et Jaden McDaniels sont sous contrat ensemble au moins jusqu’en 2027 – « KAT » a une dernière année en option et les deux autres ont signé jusqu’en 2029. Mike Conley, lui, est lié à Minnesota jusqu’en 2026, et potentiellement aussi Rudy Gobert et Naz Reid, s’ils activent leur dernière année.

D’ailleurs, le quadruple défenseur de l’année sera-t-il bien opérationnel dans un mois ? La question se pose car il a été touché au doigt pendant les Jeux olympiques. « Je pense que ça ira. Il s’est blessé au doigt et je pense que ça va aller », répond Tim Connelly.

Rudy Gobert Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 UTH 45 10 48.6 0.0 49.2 1.1 2.3 3.4 0.2 1.3 0.2 0.7 0.9 2.3 2014-15 UTH 82 26 60.4 0.0 62.3 3.2 6.2 9.5 1.3 2.1 0.8 1.4 2.3 8.4 2015-16 UTH 61 32 55.9 0.0 56.9 3.4 7.5 11.0 1.5 2.7 0.7 1.9 2.2 9.1 2016-17 UTH 81 34 66.1 0.0 65.3 3.9 8.9 12.8 1.2 3.0 0.6 1.8 2.6 14.0 2017-18 UTH 56 32 62.2 0.0 68.2 3.0 7.8 10.7 1.4 2.7 0.8 1.9 2.3 13.5 2018-19 UTH 81 32 66.9 0.0 63.6 3.8 9.0 12.9 2.0 2.9 0.8 1.6 2.3 15.9 2019-20 UTH 68 34 69.3 0.0 63.0 3.4 10.1 13.5 1.5 3.2 0.8 1.9 2.0 15.1 2020-21 UTH 71 31 67.5 0.0 62.3 3.4 10.1 13.5 1.3 2.3 0.6 1.7 2.7 14.3 2021-22 UTH 66 32 71.3 0.0 69.0 3.7 11.0 14.7 1.1 2.7 0.7 1.8 2.1 15.6 2022-23 MIN 70 31 65.9 0.0 64.4 3.3 8.3 11.6 1.2 3.0 0.8 1.7 1.4 13.4 2023-24 MIN 76 34 66.1 0.0 63.8 3.8 9.2 12.9 1.3 3.1 0.7 1.6 2.1 14.0 Total 757 30 65.5 0.0 63.9 3.4 8.4 11.8 1.3 2.7 0.7 1.7 2.1 12.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.