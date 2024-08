Tyrese Haliburton n’en revient pas d’être devenu ami avec Stephen Curry

A un mois de la reprise des entraînements, les stars NBA sont en pleine phase de promotion pour certains comme Luka Doncic et Jayson Tatum en Chine, ou d’encadrement de leurs camps comme Ja Morant et Tyrese Haliburton. Champion olympique à Paris, le meneur des Pacers est de retour chez lui, à Oshkosh, dans le Wisconsin, et il a évoqué ses relations avec ses prestigieux partenaires.

Comme au All-Star Game, les rassemblements en sélection sont une occasion en or de recruter, et Haliburton a effectivement été approché. « Il y a sans doute des choses qui vont en résulter… On a essayé de me recruter mais je ne bougerai pas ! » révèle-t-il, avant d’ironiser sur ses propres approches. « En gros, je les ai tous recrutés ! S’il y en a qui veulent venir à Indiana, je suis à fond pour ça ! »

Créer des amitiés pour la vie

Plus sérieusement, il n’oubliera pas cette compétition aux côtés de quelques uns des plus grands joueurs de tous les temps, comme LeBron James, Kevin Durant et Stephen Curry. « La chose la plus importante que j’ai retenue d’eux, c’est le sérieux qu’ils mettent dans leurs routines », poursuit Haliburton. « Il suffit de voir à quel point ils sont routiniers, comment ils traitent leur physique et comment ils sont capables de faire ce qu’ils font à un niveau aussi élevé à leur âge. »

Et cela ne se limite pas au basket puisque Haliburton, 24 ans, s’est lié d’amitié avec certains. « C’est amusant d’être entouré de ces gars-là et cela permet de créer des relations et des amitiés pour la vie », conclut-il. « Avec Steph, on s’est envoyé des SMS l’autre jour, et c’est incroyable pour moi car c’est quelqu’un que je regarde depuis que je suis au collège. C’est vraiment sympa d’avoir une vraie relation. »