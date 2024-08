Retour perdant pour Gabby Williams

C’était pourtant le match idéal pour une reprise : la réception des Mystics, 10e de la WNBA avec seulement 7 victoires. Malheureusement pour Gabby Williams et ses coéquipières du Storm, ça s’est mal passé… La faute à Brittney Sykes (20 points) qui inscrit les deux lancers-francs de la victoire (74-72) à une seconde de la sirène. C’est la première fois depuis juin que les Mystics remportent deux matches de suite, tandis que le Storm subit sa 4e défaite à domicile.

Le banc de Washington a beaucoup pesé avec 12 points, 9 rebonds et 3 interceptions pour Emily Engstler et 11 points pour Shatori Walker-Kimbrough. Côté Seattle, Jewell Loyd inscrit 16 points, tandis que Nneka Ogwumike prend 10 rebonds. Quant à Gabby Williams, elle a effectué un retour comme 6e joueuse, mais sa grosse activité (4 rebonds, 4 passes et 3 interceptions) n’a pas compensé sa maladresse : 3 points à 1 sur 5 aux tirs.

Prochain match pour la médaillée d’argent olympique, la réception du Dream mercredi soir, une autre formation avec un bilan négatif.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.