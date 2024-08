Les premières images de la Book 1 « Halloween »

Devin Booker aura connue une riche année 2024 entre la sortie de son premier modèle signature, la Book 1, un véritable événement, et sa médaille d’or glanée à Paris aux Jeux olympiques avec Team USA, jouant un rôle important aux côtés du trio Curry-James-Durant.

Actuellement disponible en cinq coloris en France, la Book 1 prépare déjà la suite et notamment le retour de la NBA fin octobre. Comme bon nombre d’équipementiers, Nike profite d’Halloween pour promouvoir de nouveaux coloris originaux. Voici donc la Book 1 « Halloween », avec la cicatrice comme thème principal !

La tige en noir oscille entre cuir et nubuck, avec sur l’empeigne un « Swoosh » dont les contours apparaissent en blanc dans un style similaire à une ensemble de points de suture. On retrouve le même esprit de « cicatrice » en orange sur la languette pour accompagner le logo « Book », également en orange. L’inscription « Chapter One » présente en vertical sur le talon apparaît avec une police toute particulière pour l’occasion. L’ensemble repose sur une semelle en noir et blanc.

Le coloris « Halloween » est annoncé pour le 30 octobre au prix de 140 dollars.

