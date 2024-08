Usman Garuba revient bien au Real Madrid

Guerschon Yabusele ayant quitté le Real Madrid, contre un chèque de 2.5 millions de dollars, le club espagnol devait lui trouver un remplaçant, même si Serge Ibaka est arrivé cet été. C’est fait : Usman Garuba revient à la maison, après avoir déjà évolué sous ce maillot, remportant plusieurs titres dont le championnat espagnol en 2019.

Les rumeurs d’un retour étaient nombreuses depuis plusieurs mois. Au point que le joueur de 22 ans avait même pris la parole pour les réfuter. Finalement, le Real Madrid annonce qu’il a signé pour trois saisons, jusqu’en 2027.

« Très heureux de rentrer à la maison ! », écrit Usman Garuba sur X/Twitter. « Au plaisir de montrer à nouveau ma meilleure version et de tout donner pour ce maillot qui m’a tant apporté depuis l’âge de 11 ans. Nous allons nous battre pour remporter tous les titres et laisser ce club au plus haut niveau. »

Son chapitre en NBA est donc terminé, après trois saisons sans relief : les deux premières à Houston, puis un dernier exercice très, très discret avec les Warriors (6 matches et 18 petites minutes) la saison dernière.

Muy contento de volver a casa! Deseando mostrar mi mejor versión de nuevo y darlo todo por esta camiseta que me ha dado tanto desde los 11 años. Lucharemos para ganar todos los títulos y dejar este club en los más alto. #HalaMadrid pic.twitter.com/DqqeGQ0PX8 — Usman Garuba Alari (@Usmangaruba) August 20, 2024

Usman Garuba Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 HOU 24 10 43.2 25.0 71.4 0.9 2.6 3.5 0.7 1.2 0.4 0.3 0.5 2.0 2022-23 HOU 75 13 48.6 40.7 61.7 1.6 2.5 4.1 0.9 1.8 0.6 0.6 0.4 3.0 2023-24 GOS 6 3 16.7 0.0 50.0 0.5 0.7 1.2 0.2 0.3 0.2 0.3 0.5 0.5 Total 105 12 46.7 36.3 62.5 1.4 2.4 3.8 0.8 1.6 0.5 0.5 0.4 2.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.