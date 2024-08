« Speedway », le nouveau coloris de la Luka 3

Pied au plancher, Jordan Brand et Luka Doncic sont toujours sur le coup pour poursuivre la promotion de la Luka 3. Nous voici déjà au troisième coloris, toujours axé sur la vitesse et la passion du meneur slovène pour les voitures de course.

Cette nouvelle chaussure signature a en effet été conçue pour mettre en valeur l’accélération et la maîtrise à pleine vitesse, avec de fines plaques en TPU pour garantir le maintien du pied et la légèreté de la paire et une mousse intermédiaire en Cushlon 3.0 (qui remplace la « Formula 23 » de la Jordan Luka 2, mais dont l’effet sera probablement similaire). La semelle extérieure en caoutchouc est quant à elle composée de chevrons similaires à ceux des pneus d’une voiture.

Baptisé « Speedway », ce coloris se présente avec une tige entièrement noire sur laquelle le logo du joueur et le « Jumpman » figurent en blanc, sur la languette et sur le talon. Le numéro 77 apparaît sur l’empeigne tandis que sa base et la semelle comporte une touche de gris et de noir tacheté de blanc. La semelle extérieure ressort pour sa part en blanc et bleu translucide, avec deux logos « Jumpman » en rouge.

La Jordan Luka 3 « Speedway » est disponible sur Basket4Ballers depuis aujourd’hui au prix de 130 euros.