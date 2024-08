Les Blazers et la mairie de Portland s’entendent sur la rénovation du Moda Center

Il était prévu que les Blazers et la ville de Portland signent une prolongation du bail pour que la franchise puisse continuer d’évoluer au Moda Center. C’est chose faite. Les coéquipiers de Scoot Henderson continueront de jouer dans la salle pour cinq années supplémentaires.

Cet accord prévoit toutefois que la ville mette la main à la poche pour rénover la salle. Le Portland City Council a même racheté le Moda Center et une parcelle de terrain, pour 7.13 millions de dollars.

« Le transfert du Moda Center à la ville est un élément financier clé du nouveau bail d’exploitation de la salle et offre d’importants avantages fiscaux fonciers aux exploitants », dévoile la mairie. « Cela donne également à la ville un plus grand contrôle sur le bâtiment et sur les modifications potentielles qui pourraient y être apportées à l’avenir. En outre, la propriété publique de la salle facilite les futurs investissements publics dans le bâtiment, y compris ceux provenant de sources liées à la dette, telles que les obligations publiques imposables. »

La participation aux frais de rénovation de la ville de Portland ne pourra excéder le montant de ce qu’elle gagne en recettes de matchs et de stationnement. Avec des travaux de rénovation à venir, les Blazers et la ville pourraient négocier un accord afin de négocier un contrat à long terme pour garder la franchise dans l’Oregon.

Un quartier économique important

Le Rose Quarter, le quartier du Moda Center, est un axe de développement important pour la ville de Portland. Le quartier accueille pas moins de 260 évènements et 1.7 million de personnes chaque année. Ce qui contribue à 6 000 emplois et 600 millions de dollars de chiffre d’affaires. Et les Blazers y jouent un rôle considérable.

« La majorité de cette production est directement liée aux matchs des Portland Trail Blazers », avance la mairie. « Il est d’une importance cruciale pour Portland, la région métropolitaine et l’État de l’Oregon que le bon fonctionnement des salles du Rose Quarter se poursuive et que le Moda Center reste le terrain des Trail Blazers. »

Les Blazers chercheront d’autres financements publics afin de rénover la salle, qui n’a jamais connu de « lifting » depuis le début de son exploitation en 1995. Mais la ville et la franchise sont prêts à travailler ensemble.

« Le réinvestissement des revenus générés par le Moda Center et le Rose Quarter aidera à maintenir sa position concurrentielle dans la NBA, à améliorer l’expérience des fans et à le rendre compétitif pour des concerts et des événements touristiques plus prestigieux » expliquait la mairie en fin de semaine dernière.