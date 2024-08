Coby White s’attend à plus de responsabilités après le départ des vétérans des Bulls

L’été s’annonçait chargé pour Arturas Karnisovas. Le management des Bulls devait revoir l’effectif après une saison décevante et une nouvelle défaite au « play-in ». La franchise avait laissé une chance à l’effectif d’inverser la tendance à la « trade deadline », mais l’intersaison devait apporter du changement.

Si Chicago peine à trouver des offres intéressantes en échange de Zach LaVine et Nikola Vucevic, Alex Caruso a déjà pris la direction du Thunder et DeMar DeRozan a filé aux Kings. Ce sont deux leaders qui sont déjà partis, laissant la possibilité à d’autres, comme Coby White, de prendre le relais.

« DeMar a toujours montré l’exemple. Il n’était pas toujours le gars le plus bruyant ou le plus bavard de la salle. Mais si nous avions une réunion, il était en avance. Si nous avions un bus, il était l’un des premiers à arriver. Il n’était jamais en retard à une réunion. Il était toujours prêt à partir. Quand le match arrivait, il était toujours concentré », explique Coby White. « Il y a aussi la façon dont il m’a pris, Dos (Ayo Dosunmu), DT (Dalen Terry), Pat (Patrick Williams) sous son aile, pour me faire comprendre les choses sur lesquelles je dois me concentrer quand je serai plus vieux. Et cela peut commencer maintenant pour moi. »

Un effectif remanié

Coby White et ses coéquipiers n’ont pas seulement perdu leur leader lors de l’intersaison. Le pivot remplaçant, Andre Drummond, est parti aux Sixers lors de la « free agency ».

« Évidemment, c’est difficile sur l’aspect humain de voir AC (Alex Caruso) partir, voir Deebo (DeRozan) partir, voir Drum (Andre Drummond) partir, voir des gars avec qui vous avez joué pendant une longue période et avec qui vous avez construit une relation personnelle. Mais cela fait partie du jeu », reconnait-il. « Cela donnera plus d’opportunités pour les jeunes. Nous devons continuer à pousser et à construire quelque chose de spécial. »

Les Bulls ont toutefois récupéré Josh Giddey et Matas Buzelis, un natif de Chicago, avec le 11e choix de la Draft 2024. En Summer League, le Lituanien s’était notamment illustré avec une rencontre à 28 points.

« Il est jeune, très athlétique, il peut courir, finir au panier. Il est très doué », conclut Coby White. « Évidemment, la Summer League n’est pas la même chose que la saison NBA, mais il a montré des flashs de ce qu’il pouvait être. Il est vraiment talentueux. On ne peut pas lui apprendre sa taille et sa stature. »