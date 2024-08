Programme du jour | À 21h00, les Bleues veulent la première place

Comme dans le tableau masculin, l’enjeu dans le tableau féminin est d’éviter au maximum les Etats-Unis, qui devraient se retrouver dans le premier chapeau. Avec leurs deux victoires et leur +42 au « point average », les Bleues sont bien parties pour être également dans le premier chapeau… et ainsi éviter Team USA jusqu’en finale.

Pour cela, il faudra dominer l’Australie, à 21h00, lors du troisième et dernier match des phases de poules.

À 11h00, le Japon et la Belgique s’affrontent en espérant récupérer la 3e place du Groupe C, et ainsi se glisser en quart de finale. Mais il faudra pour cela être parmi les deux meilleurs 3e des phases de poules.

À 13h30, le Canada et le Nigeria vont également jouer leur place pour la suite de la compétition, alors que les Etats-Unis vont tenter de conserver leur invincibilité aux JO face à l’Allemagne, à partir de 17h15.

Au niveau du 3×3, l’Equipe de France masculine joue sa place en « play-in » à 17h30, puis sa place dans le dernier carré dans la foulée, en cas de qualification.

Les rencontres sont à suivre sur les différentes chaînes de France Télévisions et Eurosport.

Programme complet du 5×5

11h00 | Japon – Belgique (F)

13h30 | Canada – Nigeria (F)

17h15 | Etats-Unis – Allemagne (F)

21h00 | France – Australie (F)

Programme complet du 3×3

17h30 | France – Chine (H)

18h00 | Pologne – Lettonie (H)

18h35 | Lituanie – Serbie (H)

19h05 | Etats-Unis – Pays-Bas (H)

21h30 | Play-In (F)

22h05 | Play-In (H)