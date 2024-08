LeBron James pas très impressionné par la France

C’est fait, on connaît le tableau final des Jeux olympiques avec les quarts de finale suivants : Allemagne – Grèce, France – Canada, Etats-Unis – Brésil et Serbie – Australie. Le hasard du tirage au sort fait que les Etats-Unis de LeBron James pourrait retrouver la Serbie en demi-finale. Même situation pour l’Allemagne et la France, ou la Grèce et le Canada.

Tête de série numéro 1 après leur large victoire, les Etats-Unis récupèrent l’adversaire le « plus faible » avec le Brésil, et LeBron James a évoqué l’adversité après la victoire face à Porto Rico.

« Il y a beaucoup de très bonnes équipes. Evidemment, il y a le Canada et l’Allemagne. J’ai apprécié la manière de lutter de la Grèce. Je n’ai pas été très impressionné par le dernier match de la France. Je n’ai pas trouvé qu’ils étaient prêts pour le jeu physique de l’Allemagne. Mais au-delà de ça, ils ont eu quelques séquences de bon basket. On sera que ce sera difficile. Ce sera un défi, et il faudra être prêt. »

Pour Steve Kerr, le plus dur commence après cette phase de poule parfaitement maîtrisée. « Nous avons fait ce que nous voulions faire, gagner les trois matches et nous assurer la première place », rappelle le coach de Team USA. « Nous savons que nous devons mieux jouer. La particularité de ce tournoi, c’est qu’il devient de plus en plus difficile. »