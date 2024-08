TyTy Washington Jr. rebondit à Phoenix

Un meneur de plus à Phoenix, puisque ESPN annonce la signature de TyTy Washington Jr. dans l’Arizona. Il hérite d’un « two-way contract » et il partagera donc son temps de jeu entre la NBA et la G-League.

Drafté par les Rockets en 29e position en 2022, le joueur connaît très bien la région et signe un retour aux sources, car il est né à Phoenix et est passé par deux lycées de l’Arizona, avant de filer à Kentucky à l’université.

Chez les Suns, le dragster aura tout à prouver et il fera face à la concurrence de Tyus Jones et Monte Morris à la mène, voire Collin Gillespie, sans même parler de Devin Booker, évidemment.

Encore jeune, TyTy Washington Jr. a jusqu’à présent connu deux franchises dans la ligue : les Rockets en 2022/23, donc, puis les Bucks en 2023/24. Dans le Texas et dans le Wisconsin, il n’a pas su tirer son épingle du jeu (seulement 3.8 points, 1.2 rebond et 1.2 passe en 42 matchs), devant accepter à chaque fois un rôle loin du ballon auquel il a dû s’habituer avec le temps.

TyTy Washington, Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 HOU 31 14 36.3 23.8 55.6 0.1 1.4 1.5 1.5 0.9 0.5 0.5 0.1 4.7 2023-24 MIL 11 5 30.0 33.3 0.0 0.1 0.4 0.5 0.5 0.1 0.3 0.2 0.0 1.3 Total 42 12 35.6 24.4 55.6 0.1 1.1 1.2 1.2 0.7 0.4 0.4 0.1 3.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.