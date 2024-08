Programme du jour | Les Bleus finissent les phases de poules face à l’Allemagne à 21h00

Étant donné la situation et le « point average » du Japon et du Brésil, qui s’affrontent à 11h00, il faut que l’un des deux pays l’emporte très, très largement (20 voire 30 points d’écart) afin d’espérer éviter la place de plus mauvais 3e, et ainsi atteindre les quarts de finale de ces Jeux olympiques 2024…

Dans le « groupe de la mort », tout est encore possible alors que l’Australie affronte la Grèce à 13h30, puis que le Canada défie l’Espagne. Enfin, les Bleus finissent leur phase de poules face à l’Allemagne à 21h00.

Pour Victor Wembanyama et compagnie, une victoire permettrait de s’offrir un tableau plus facile pour la suite.

Les rencontres sont à suivre sur les différentes chaînes de France Télévisions et Eurosport.

Programme complet du 5×5

11h00 | Japon – Brésil (H)

13h30 | Australie – Grèce (H)

17h15 | Canada – Espagne (H)

21h00 | France – Allemagne (H)

Programme complet du 3×3

09h00 | Chine — Allemagne (F)

09h30 | Australie – Azerbaïdjan (F)

10h05 | Chine – Lituanie (H)

10h35 | Pologne – Pays-Bas (H)

12h30 | Australie — Espagne (F)

13h00 | États-Unis — France (F)

13h35 | Lituanie — Pays-Bas (H)

14h05 | Lettonie — France (H)

17h30 | Chine – Azerbaïdjan (F)

18h00 | Etats-Unis – Canada (F)

18h35 | France — Etats-Unis (H)

19h05 | Lettonie — Serbie (H)

21h00 | Espagne — Canada (F)

21h30 | Allemagne — France (F)

22h05 | Serbie — Pologne (H)

22h35 | États-Unis — Chine (H)