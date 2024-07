Basket 3×3 | Les Bleus encore sur le fil !

Battues sur le fil la veille face à la Chine, sur un panier casse-croûte, les partenaires de Marie-Eve Paget n’ont toujours pas gagné dans le tournoi olympique du basket 3×3. Mercredi soir, c’est l’Espagne qui a dominé les Françaises (17-12), incapables de freiner Sandra Ygueravide, auteur de 9 points, soit plus de la moitié des points de son équipe. Rappelons que chacune des huit équipes joue sept rencontres, et les six premières équipes participeront à la phase à élimination directe. En clair, deux victoires devraient permettre de passer, et les Bleues défient jeudi l’Azerbaïdjan en fin de matinée, puis le Canada en soirée.

Deux matches par jour désormais

En revanche, comme la veille, les Bleus ont arraché la victoire dans les derniers instants. Cette fois, c’était face à la Lituanie, et c’est Timothé Vergiat (8 points) qui inscrit le panier de la gagne au buzzer ! A ses côtés, Jules Rambaut termine meilleur marqueur avec 9 points. Jeudi, les partenaires de Franck Seguela affronteront les Pays-Bas en début d’après-midi, puis la Serbie dans la soirée.