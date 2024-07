Trois nouveaux coloris pour la Stewie 3

Breanna Stewart n’a pas tardé à se mettre en évidence avec Team USA lors des Jeux de Paris avec 22 points, 8 rebonds, 3 passes décisives et 3 contres face au Japon pour entrer dans la compétition du bon pied.

Puma continue d’accompagner son athlète signature en quête d’un troisième sacre olympique, puisqu’après avoir sorti le coloris « Paris City of Love » sur la Stewie 3, voici trois nouveaux coloris qui vont venir compléter la collection. Les trois sont des coloris unis, baptisés « Team Red » en rouge, « Team White » en blanc et « Team Green » en vert.

Pour cette troisième mouture, la joueuse du New York Liberty a conservé le même ADN que sur la Stewie 2, avec une tige toujours plus travaillée et et qualité de semelle optimale.

Les trois nouveaux coloris de la Stewie 3 seront disponibles à partir de minuit sur Basket4Ballers, tous les trois au prix de 120 euros.