Josh Green, joueur symbole du basket rugueux de l’Australie

Sur la feuille de match de la victoire de l’Australie sur l’Espagne (92-80), une ligne saute aux yeux. Celle de Josh Green qui n’a pas mis le moindre point en 22 minutes de jeu. Il n’a ainsi pris que trois tirs lors du match inaugural du tournoi olympique, sans jamais faire mouche.

Sauf que le 6e homme de l’Australie a tout de même joué un grand rôle dans la domination des Boomers, et un chiffre le prouve : son +/- de +17.

« Nous jouons un style de jeu dans lequel je n’ai aucun problème à ne pas avoir de tirs en attaque tout en ayant un impact », estime le futur ailier des Hornets. « Nous avons une équipe très talentueuse et je suis capable de faire plusieurs choses pour avoir un impact sur le jeu. C’est en fait similaire à mon rôle chez les Mavericks. Je fais juste les petites choses pour le bien de l’équipe. »

Shai Gilgeous-Alexander dans le viseur

C’est aussi dans l’énergie et dans l’impact physique que Josh Green s’est démarqué lors de la première rencontre des Jeux. Parfois un peu trop, puisque ça avait commencé à chauffer avec Usman Garuba.

« Pour moi, il s’agit simplement d’essayer de créer un déclic et d’apporter de l’énergie. Cela permet aux fans de s’impliquer et ça nous donne de l’énergie » confie-t-il à propos de cet accrochage. « Nous sommes fiers de jouer physique et de jouer un basket difficile, donc je pense que cela fait partie du jeu. J’ai du respect pour son jeu, il a juste essayé de changer la dynamique et d’apporter de l’énergie. »

Pour le second match de ces Jeux, Josh Green devrait retrouver Dante Exum à ses côtés pour affronter un gros client, le Canada. Il va retrouver Shai Gilgeous-Alexander, qu’il connait bien puisqu’ils se sont rencontrés en demi-finale de conférence.

« Il a tellement d’options dans son jeu. Il est très doué pour pouvoir se rendre sur la ligne des lancers. Il est très rapide et agile, il a un excellent jeu à mi-distance et oui, il est incroyable », affirme Josh Green.