Jock Landale en force face à l’Espagne

Patty Mills, Josh Giddey, Jock Landale… Ils ne sont pas des stars dans leur franchise NBA, en étant avant tout des « role players ». Mais en sélection nationale, c’est une toute autre histoire.

Hier en ouverture face à l’Espagne, l’intérieur s’est offert un petit festival d’efficacité : 20 points (9/14 aux tirs), 9 rebonds, 5 passes décisives et un impressionnant +30 lorsqu’il était sur le terrain.

La dureté et l’activité au rebond de l’intérieur des Rockets a largement contribué à ce que l’Australie remporte la bataille à l’intérieure : +12 points dans la raquette (42-30) et +14 rebonds captés (46-32).

« Énorme, tout simplement énorme. Il est un élément essentiel de notre système », peut saluer Joe Ingles, avant de faire référence au fait que son coéquipier a dû déclarer forfait pour la dernière Coupe du monde. Il avait été touché à la cheville dans le cadre de la préparation.

« Le fait de le perdre si tard à l’approche de la Coupe du monde… Ce soir, cela montre que… On ne va pas s’asseoir là pour blâmer (cette absence) comme la raison pour laquelle nous n’avons pas bien joué, mais c’est clairement très bien qu’il soit de retour », poursuit le vétéran en référence à la modeste 10e place obtenue par l’Australie l’an dernier.

La bonne entente de Josh Giddey

Face à l’Espagne, Jock Landale a bien lancé son équipe en convertissant un panier à 3-points en tête de raquette dès la première minute de jeu. Derrière, il a fait de gros dégâts près du cercle, notamment en sortie de « pick-and-roll » avec Patty Mills et surtout Josh Giddey. Et s’est également régalé au poste devant Usman Garuba.

« Il a une étincelle en lui. On le voit à l’échauffement, on le voit tous les jours à l’entraînement. Il a vraiment apporté ça à ce groupe. Il a aussi du sang-froid. Les choses se sont compliquées lorsqu’ils ont adopté une défense « triangle et deux » (ndlr : mélange de zone et de défense individuelle). Il était bien installé, on l’a servi dessous et il a réussi à être décisif pour nous », félicite Nick Kay.

De son côté, Josh Giddey a terminé avec 17 points, 8 rebonds et 8 passes, et confirmé qu’il était le partenaire de jeu privilégié de Jock Landale. Avec cette connexion entre les deux hommes, et des shooteurs adroits comme hier, l’Australie peut s’imaginer avancer dans la compétition.