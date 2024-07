James Johnson rempile chez les Pacers

Rick Carlisle adore James Johnson, et les Pacers viennent donc de signer l’intérieur vétéran pour un an de plus.

ESPN annonce ainsi un contrat d’un an et 3.3 millions de dollars pour le joueur de 37 ans, soit le vétéran minimum pour un joueur de son expérience. Le spécialiste du MMA va donc compléter l’effectif d’Indiana même si, comme la saison dernière, il a peu de chances de voir le parquet derrière Myles Turner, Pascal Siakam, Obi Toppin, Jarace Walker, Isaiah Jackson et la dernière recrue, James Wiseman…

Mais l’essentiel est ailleurs pour l’ancien joueur du Heat et des Raptors, dans un rôle de mentor auprès des jeunes.

« Il a tellement contribué à notre situation en montrant l’exemple, en étant un mentor, en étant très positif et très sincère » expliquait Rick Carlisle il y a quelques mois. « Il a une grosse réputation dans cette ligue comme compétiteur, comme gars très dur. Il a été un facteur X et c’est formidable de l’avoir à nouveau dans nos rangs ».

Il pourrait sans doute tenir exactement le même discours cet été.

James Johnson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 CHI 65 12 45.2 32.6 72.9 0.5 1.5 2.0 0.7 1.9 0.3 1.0 0.7 3.9 2010-11 * All Teams 38 22 45.6 23.5 66.2 1.0 2.8 3.7 2.3 2.5 0.9 1.7 1.0 7.1 2010-11 * TOR 25 28 46.4 24.0 70.7 1.2 3.5 4.7 3.0 2.8 1.0 1.8 1.1 9.2 2010-11 * CHI 13 9 41.5 22.2 46.2 0.5 1.4 1.9 1.1 1.9 0.6 1.4 0.7 3.2 2011-12 TOR 62 25 45.0 31.7 70.4 1.2 3.5 4.7 2.0 2.9 1.2 1.6 1.4 9.1 2012-13 SAC 54 16 41.3 9.5 59.7 0.9 1.8 2.7 1.1 1.8 0.8 1.3 0.9 5.1 2013-14 MEM 52 18 46.4 25.3 84.4 1.2 2.0 3.2 2.1 2.0 0.8 1.3 1.1 7.4 2014-15 TOR 70 20 58.9 21.6 65.7 0.9 2.8 3.7 1.4 2.2 0.8 1.1 1.0 7.9 2015-16 TOR 57 16 47.5 30.3 57.4 0.5 1.7 2.2 1.2 1.5 0.5 1.0 0.6 5.0 2016-17 MIA 76 27 47.9 34.0 70.7 0.9 4.1 5.0 3.6 2.6 1.0 2.3 1.1 12.8 2017-18 MIA 73 27 50.3 30.8 69.8 0.8 4.1 4.9 3.8 2.6 1.0 1.9 0.7 10.8 2018-19 MIA 55 21 43.3 33.6 71.4 0.4 2.8 3.2 2.5 2.1 0.6 1.4 0.5 7.8 2019-20 * All Teams 32 19 47.9 36.3 64.6 0.8 2.9 3.7 2.3 2.5 0.8 1.5 1.0 8.4 2019-20 * MIA 18 16 44.8 35.6 57.1 0.4 2.4 2.9 1.2 1.9 0.3 0.8 0.7 5.7 2019-20 * MIN 14 24 50.0 37.0 67.6 1.2 3.5 4.7 3.8 3.3 1.4 2.4 1.4 12.0 2020-21 * All Teams 51 21 44.6 25.8 59.2 0.6 2.8 3.5 1.9 2.4 0.8 1.1 0.8 7.2 2020-21 * DAL 29 17 46.2 25.0 58.6 0.5 2.5 3.0 1.7 2.0 0.8 0.9 0.8 5.7 2020-21 * NOP 22 25 43.4 26.7 59.6 0.8 3.3 4.1 2.2 2.8 0.8 1.3 0.9 9.2 2021-22 BRK 62 19 46.9 27.1 52.7 0.8 2.7 3.5 2.1 2.6 0.5 0.8 0.6 5.5 2022-23 IND 18 9 44.9 20.0 50.0 0.2 1.4 1.7 0.8 1.8 0.4 0.4 0.3 2.8 2023-24 IND 9 5 30.0 0.0 100.0 0.1 0.3 0.4 0.9 1.0 0.6 0.6 0.1 0.9 Total 774 20 47.4 30.0 67.8 0.8 2.7 3.5 2.1 2.3 0.8 1.4 0.8 7.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.