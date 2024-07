La prolongation de Tom Thibodeau à New York finalement signée

Cela faisait plusieurs semaines que l’on évoquait la re-signature de Tom Thibodeau à New York et ESPN nous apprend qu’il a finalement accepté de prolonger pour trois ans, ce qui le lie à la franchise jusqu’à l’été 2028. Pour l’heure, on ne connaît pas son salaire, mais un montant annuel d’au moins 10 millions de dollars était déjà annoncé courant mai.

Initialement, la saison 2024–25 était censée être la dernière année de contrat du cerveau des Knicks, mais Leon Rose souhaitait rapidement sécuriser son avenir, s’imaginant sur le long terme avec celui qui est en poste à « Big Apple » depuis 2020. Affichant 55% de victoires en saison régulière (175-143) et 48% de victoires en playoffs (14-15).

Comme voulu par ses joueurs, Tom Thibodeau rempile donc à New York et l’objectif sera maintenant très clair : faire mieux que les deux demi-finales de conférences atteintes par la franchise en 2023 puis 2024. Avec l’arrivée de Mikal Bridges, conjuguée aux re-signatures de Jalen Brunson et OG Anunoby, la direction new-yorkaise a en tout cas fait le maximum pour se donner le droit de rêver en grand à partir de la saison prochaine…