La sensation a été « bizarre » pour lui. Se rendre aux matchs, ne pas enfiler son maillot et garder ses vêtements du quotidien… « À un moment donné, j’étais vraiment triste, j’étais au plus bas », confie Tari Eason à The Athletic.

Celui-ci, après avoir disputé l’intégralité des rencontres (82) durant sa saison rookie, n’a fait que 22 apparitions avec les Rockets l’an dernier. La faute à une blessure au tibia qui l’a contraint à se faire opérer et dont il se remet encore aujourd’hui.

L’intérieur des Rockets, qui n’avait jamais vraiment été confronté à une grave blessure jusqu’ici, passe son été avec son coéquipier Cam Whitmore, à travailler son jeu offensif notamment.

« Super fier » de la fin de parcours de son équipe, qui s’est mêlée à la course au « play-in », le 17e choix de la Draft 2022 pense que son retour et l’arrivée de Reed Sheppard vont contribuer à la bonne dynamique à Houston.

« Je vais laisser mon jeu parler. Beaucoup de choses ont été dites sur moi, j’entends tout cela. Mais je ne suis pas là pour prouver quoi que ce soit », affiche Tari Eason, qui va chercher à confirmer sa belle saison rookie, qui lui avait valu une sélection dans le second cinq des meilleurs jeunes.

De l’huile sur le feu

L’ancien de LSU fait ici référence aux échanges un peu houleux de l’an dernier avec les Warriors. Fin mars, alors que sa formation enchaînait une 11e victoire de suite, il avait célébré cette série en invitant ironiquement les Californiens à venir jouer à Houston. Ce qui était prévu au calendrier quelques jours plus tard.

Les deux équipes se disputaient alors la 10e place, synonyme de « play-in ». Puis le 4 avril, le jour du match, il s’était présenté avec un tee-shirt un peu provocateur à leur égard. Klay Thompson et Draymond Green, dont l’équipe s’était largement imposée, s’étaient alors interrogés sur le comportement de leur adversaire dans la mesure où celui-ci ne jouait pas.

« Le bruit extérieur, ça n’a pas d’importance pour moi. Même en ce qui concerne l’affaire Draymond, j’étais blessé et c’est malheureux que je n’aie pas pu être là pour soutenir mes gars. Mais je ne voulais même pas que cette affaire prenne autant d’ampleur. Au final, il faut joindre le geste à la parole. Cela ne s’est pas produit pour nous, mais c’est de l’huile sur le feu », juge aujourd’hui Tari Eason.

Tari Eason Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 HOU 82 22 44.8 34.3 75.2 2.4 3.7 6.1 1.1 2.3 1.2 1.2 0.6 9.3 2023-24 HOU 22 22 46.6 36.0 63.6 2.1 4.9 7.0 1.2 2.3 1.4 0.9 0.9 9.8 Total 104 22 45.2 34.7 73.0 2.3 3.9 6.2 1.1 2.3 1.2 1.2 0.6 9.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.