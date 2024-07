Tyler Kolek impatient d’apprendre auprès de Jalen Brunson

Même s’il n’a pas brillé au scoring (9.6 de moyenne à 36% de réussite en cinq matchs), Tyler Kolek a montré en Summer League ses qualités de passeur, avec 7.0 passes décisives par match, pour seulement 1.4 perte de balle…

« Je pense que je peux vraiment diriger le show, impliquer les gars mais, au bout du compte, il faudra faire ce dont l’équipe a besoin » explique-t-il. « Peu importe ce que Jalen (Brunson) me demande, je vais suivre son exemple. Et après, peu importe ce que Coach (Thibodeau) me demande, je vais aussi suivre ce qu’il me demande. »

Le rookie issu de Marquette est ainsi particulièrement impatient d’apprendre auprès de l’ancien de Villanova.

Plus proche de Jalen Brunson que de TJ McConnell ?

« Simplement sur la façon de jouer en contrôle, en choisissant les angles, en allant sur la lignes des lancers-francs. C’est très important. Il fait du très bon travail pour aller aux lancers et je dois vraiment apprendre de ça » continue le 34e choix de la Draft sur ce qu’il compte prendre au All-Star. « En NBA, c’est tellement différent… Il ne faut rien exagérer mais il y a des petits trucs qu’on peut prendre aux vétérans. »

En tout cas, Tyler Kolek préfère s’inspirer de Jalen Brunson que de TJ McConnell, auquel il a souvent été comparé durant tout le processus menant à la Draft. « Une comparaison un peu paresseuse » sourit-il.

« Il faut le dire. D’accord, il joue dur chaque soir. J’ai aussi ce côté « chien », donc j’imagine qu’on peut dire que ça a du sens » lâche-t-il. « Mais j’ai le sentiment que le jeu de Brunson est plus proche du mien que celui de TJ McConnell. Je joue à mon rythme, je vais dans la raquette, j’implique tout le monde. Je peux prendre des trucs de son shoot à mi-distance, dans cette zone où on sort des écrans et des isolations. Je suis vraiment enthousiaste à l’idée de pouvoir apprendre de lui, de pouvoir l’observer et de lui prendre autant de choses que possible. »