Rigorer sort trois nouveaux coloris pour la AR 1 d’Austin Reaves

La présence d’Austin Reaves lors de la Coupe du Monde 2023 a été l’une des attractions chez Team USA, tant le jeune arrière des Lakers a pu confirmer tout le bien que l’on pensait de lui. S’il a évidemment été évincé de la course pour faire partie de Team USA pour ces Jeux Olympiques de Paris, son équipementier Rigorer voit tout de même à travers la campagne olympique l’occasion de remettre en avant la AR 1, son tout premier modèle signature.

Rigorer n’a pas sorti un mais trois nouveaux coloris pour compléter la collection de son égérie. On retrouve deux versions « flashy », une première baptisée « Family Ties » en orange, bleu ciel et blanc avec des touches de jaune, une deuxième intitulée « HillBilly Bogey » en vert et blanc. Mais c’est le troisième coloris qui colle le plus à l’actu imminente des Jeux Olympiques avec une version « Stars & Stripes » aux couleurs du drapeau américain, en blanc, bleu et rouge. Le modèle était sorti en septembre dernier en 1 000 exemplaires. Le revoilà à l’occasion d’une nouvelle échéance internationale de choix pour Team USA.

Les trois paires seront disponibles sur Basket4Ballers à partir de minuit pour le prix de 150 euros.