La AR1 d’Austin Reaves aux couleurs de Team USA

Austin Reaves jouit d’une belle cote de popularité pour ce mondial aux Philippines où il semble particulièrement apprécié du public local. Une aubaine pour l’équipementier singapourien « Rigorer » qui vient de présenter un nouveau coloris version « Team USA ».

Baptisé « Stars and Stripes », ce coloris de l’AR1 se distingue par une tige principalement blanche et grise est complétée de touches en bleu et rouge en clin d’œil au drapeau américain, au niveau de la semelle intermédiaire, des lacets et des œillets.

La paire sera dans un premier temps disponible en 1 000 exemplaires pour le monde entier, à un prix qui pourrait avoisiner les 140 euros.

(Via Nick DePaula)

—

