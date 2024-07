Allisha Gray fait le doublé, Skills Challenge et concours à 3-points

Avant le All-Star Game de la WNBA entre le groupe olympique et une sélection de All-Stars emmenées par Caitlin Clark et Angel Reese, la ligue féminine avait organisé ses différents concours à Phoenix.

Et c’est Allisha Gray, du Atlanta Dream, qui a remporté les deux, Skills Challenge et concours à 3-points !

Erica Wheeler rate le Skills Challenge à cause de la panne informatique

Becky Hammon et Sabrina Ionescu avaient déjà réussi à remporter les deux compétitions, mais lors d’éditions différentes. Allisha Gray est ainsi devenue la première joueuse de WNBA à le faire la même année.

Lors du Skills Challenge, elle a battu Sophie Cunningham (Phoenix Mercury) lors de la finale, après avoir d’abord écarté Marina Mabrey (Connecticut Sun), Brittney Griner (Phoenix Mercury) et Kelsey Mitchell (Indiana Fever).

Cette dernière a intégré le concours à la dernière minute, en remplacement de sa coéquipière Erica Wheeler, qui n’a pas pu arriver à Phoenix à temps… à cause de la panne informatique mondiale qui a retardé son vol.

Jonquel Jones à un shoot du titre

Ensuite, lors du concours à 3-points auquel Sabrina Ionescu et Caitlin Clark ont refusé de participer, Allisha Gray a battu Jonquel Jones (New York Liberty) en finale, après avoir écarté Kayla McBride (Minnesota Lynx), Stefanie Dolson (Washington Mystics) et Marina Mabrey (Connecticut Sun).

C’est pourtant Jonquel Jones qui avait fini en tête au premier tour (25 points, contre 23 pour Allisha Gray) mais l’intérieure de New York a perdu d’un petit point en finale (22 à 21), ratant l’ultime tir qui lui aurait offert la victoire. De quoi permettre à sa concurrente, pourtant sur les rotules, de s’offrir un doublé historique.

« J’étais nerveuse parce qu’elle était dans une grosse série » explique Allisha Gray. « JJ est une grande shooteuse extérieure. Je lui ai même dit avant de débuter que je connaissais son talent au shoot, et que je savais qu’elle allait tout défoncer. Donc quand elle est arrivée sur la fin, que c’était serré et qu’elle a raté, c’était un soulagement. »

Pour la shooteuse, c’est aussi un joli bonus financier puisqu’elle va remporter (très précisément) 115 150 dollars pour ses deux victoires dans les concours, alors que son salaire en WNBA est de 185 000 dollars.