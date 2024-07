Deux nouveaux coloris pour la « Puma La Francé »

Alors que la ligne signature « MB » de Puma pour LaMelo Ball se porte à merveille avec la sortie cette saison d’une MB.03 qui a fait partie des modèles les plus plébiscités, la marque allemande et le meneur des Hornets ont pu s’offrir une petite extravagance en sortant un modèle « Lifestyle » baptisé « Puma La Francé ».

Conçue en collaboration avec la marque de LaMelo Ball « La Francé » (comme son deuxième prénom, LaFrance), la paire a été lancée sur le marché mondial durant le mois de mai sous un coloris rouge éclatant. En voici deux nouveaux disponibles depuis aujourd’hui en France.

Le premier est principalement noir accompagné de finitions en rose, sur les œillets, sous la semelle et sur les inscriptions et logo comme le « LF » et le puma présent sur la languette. Le second arbore une tige blanc nacré « crème » avec des œillets en blanc et des finitions cette fois en marron.

Baptisés « Moment » et « Untouchable », les deux coloris de la Puma La Francé, qui étaient attendus début juillet, sont disponibles sur Basket4Ballers au prix de 120 euros.