Landry Shamet intéresse plusieurs candidats au titre

Comme les Wizards ont décidé de ne pas activer l’option de 11 millions de dollars de son contrat pour la saison à venir, Landry Shamet est désormais libre. Et même s’il reste sur la pire saison de sa carrière, avec 7.1 points de moyenne à 34% de réussite à 3-pts, le shooteur est tout de même suivi.

La preuve avec les indiscrétions de HoopsHype, qui annonce que plusieurs équipes, et des ambitieuses en plus, ont l’ancien de Washington dans leur viseur : les Bucks, le Heat, les Wolves et les Knicks. Un possible retour chez les Wizards ne serait pas à écarter non plus.

S’il venait à rejoindre Milwaukee, Landry Shamet retrouverait Doc Rivers, qu’il a connu aux Clippers. Du côté de New York, on a de la place dans le groupe et on cherche à recruter des shooteurs, et c’est pourquoi le nom de Davis Bertans circule. Avec son 38% de réussite derrière l’arc en carrière, l’ancien des Suns est évidemment lui aussi intéressant dans ce domaine.

Enfin, les franchises de Miami et de Minnesota ont encore une place dans leur effectif et Landry Shamet fait partie des dernières bonnes pioches disponibles sur le marché. Surtout s’il doit se contenter du minimum…

Landry Shamet Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 * All Teams 79 23 43.1 42.2 80.6 0.3 1.4 1.7 1.5 2.0 0.5 0.6 0.1 9.1 2018-19 * PHL 54 21 44.1 40.4 81.5 0.3 1.2 1.4 1.1 2.0 0.4 0.5 0.2 8.3 2018-19 * LAC 25 28 41.4 45.0 79.5 0.3 2.0 2.2 2.3 2.0 0.5 0.8 0.1 10.9 2019-20 LAC 53 27 40.4 37.5 85.5 0.1 1.8 1.9 1.9 2.7 0.4 0.8 0.2 9.3 2020-21 BRK 61 23 40.8 38.7 84.6 0.2 1.7 1.8 1.6 1.5 0.5 0.8 0.2 9.3 2021-22 PHX 69 21 39.4 36.8 84.0 0.2 1.6 1.8 1.6 1.3 0.4 0.6 0.1 8.3 2022-23 PHX 40 20 37.7 37.7 88.2 0.3 1.4 1.7 2.3 1.5 0.7 0.9 0.1 8.7 2023-24 WAS 46 16 43.1 33.8 82.6 0.4 1.0 1.4 1.2 1.7 0.5 0.7 0.2 7.1 Total 348 22 40.8 38.4 84.0 0.2 1.5 1.7 1.6 1.8 0.5 0.7 0.2 8.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.