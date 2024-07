Avery Bradley débarque à Utah pour encadrer les jeunes du Jazz

L’information est passée quelque peu inaperçue en marge des playoffs, mais Avery Bradley est de retour en NBA depuis mi-avril. Non plus en tant que joueur, mais en tant que membre du staff technique, et plus précisément comme vice-président du développement des joueurs, du côté du Jazz.

« Quand vous avez la possibilité d’intégrer quelqu’un qui possède l’expérience et le savoir d’Avery, c’est toujours formidable » s’enthousiasmait il y a trois mois Justin Zanik, le GM de Utah. « Il va apporter un point de vue important en travaillant avec notre équipe, nos entraîneurs et nos joueurs, tandis que nous avançons en direction de notre objectif ultime qui est de remporter le titre NBA. »

Concrètement, la mission d’Avery Bradley sera d’encadrer les joueurs du Jazz, et notamment les jeunes meneurs–arrières comme Keyonte George, Cody Williams, Isaiah Collier mais également Johnny Juzang. D’où la présence du champion 2020 en Summer League, auprès de la franchise.

À seulement 33 ans, l’ancien spécialiste défensif des Celtics et des Lakers semble donc en avoir terminé avec sa carrière de joueur après 12 saisons à évoluer au plus haut niveau.

Avery Bradley Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2010-11 BOS 31 5 34.3 0.0 50.0 0.1 0.4 0.6 0.4 0.7 0.3 0.5 0.0 1.7 2011-12 BOS 64 21 49.8 40.7 79.5 0.5 1.3 1.8 1.4 1.7 0.7 1.2 0.2 7.6 2012-13 BOS 50 29 40.2 31.7 75.5 0.6 1.6 2.2 2.1 2.6 1.3 1.4 0.4 9.2 2013-14 BOS 60 31 43.8 39.5 80.4 0.8 3.0 3.8 1.4 2.4 1.1 1.6 0.2 14.9 2014-15 BOS 77 32 42.9 35.2 79.0 0.6 2.5 3.1 1.8 2.3 1.1 1.4 0.2 13.9 2015-16 BOS 76 33 44.7 36.1 78.0 0.6 2.3 2.9 2.1 2.2 1.5 1.4 0.3 15.2 2016-17 BOS 55 33 46.3 39.0 73.1 1.2 4.9 6.1 2.2 2.6 1.2 1.6 0.2 16.3 2017-18 * All Teams 46 31 41.4 36.9 76.8 0.5 2.0 2.5 2.0 2.0 1.1 2.2 0.2 14.3 2017-18 * DET 40 32 40.9 38.1 76.3 0.5 1.9 2.4 2.1 2.0 1.2 2.3 0.2 15.0 2017-18 * LAC 6 28 47.3 11.1 100.0 0.5 3.2 3.7 1.8 2.0 0.8 1.3 0.2 9.2 2018-19 * All Teams 63 30 40.8 35.1 86.0 0.7 2.1 2.8 2.4 2.7 0.7 1.4 0.3 9.9 2018-19 * LAC 49 30 38.3 33.7 80.0 0.7 2.0 2.7 2.0 2.7 0.6 1.2 0.3 8.2 2018-19 * MEM 14 32 46.3 38.4 92.0 0.6 2.6 3.1 4.0 2.4 1.0 2.0 0.0 16.1 2019-20 LAL 49 24 44.4 36.4 83.3 0.4 2.0 2.4 1.3 2.2 0.9 1.0 0.1 8.6 2020-21 * All Teams 27 22 37.4 32.7 80.0 0.3 1.8 2.1 1.7 2.0 0.8 1.0 0.1 6.4 2020-21 * HOU 17 23 31.4 27.0 83.3 0.4 1.9 2.3 1.9 1.7 0.8 1.1 0.1 5.2 2020-21 * MIA 10 21 47.0 42.1 77.8 0.2 1.6 1.8 1.4 2.6 0.7 0.9 0.1 8.5 2021-22 LAL 62 23 42.3 39.0 88.9 0.5 1.7 2.2 0.8 1.9 0.9 0.6 0.2 6.4 Total 660 28 43.4 36.5 78.3 0.6 2.2 2.8 1.7 2.2 1.0 1.3 0.2 11.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.