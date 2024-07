A seulement 33 ans, Mike Muscala prend sa retraite

Bon an, mal an, Mike Muscala parvenait toujours à trouver une place dans un effectif, mais cette fois, il a décidé d’arrêter sa carrière. A 33 ans, l’ancien ailier du Thunder l’a annoncé sur les réseaux sociaux et selon son père, Bob, il envisage de passer un master en management du sport pour devenir entraîneur ou dirigeant.

Drafté en 44e position par les Mavericks en 2013, Muscala aura porté les maillots de sept franchises différents en 10 ans. La dernière en date, c’est le Thunder, et c’est sa franchise de coeur, puisqu’il y a vécu ses plus belles années entre 2019 et 2023 avec 7.0 points et 3.0 rebonds de moyenne, à 39% à 3-points.

Après l’élimination face à Dallas en playoffs, il avait expliqué combien c’était important d’y revenir en février dernier au moment de la « trade deadline ». Surtout après une saison où il avait joué pour trois équipes différentes.

« Cela signifie beaucoup » avait-il résumé. « La ville, les fans, la façon dont ils soutiennent l’équipe, ce que l’équipe représente pour la communauté, ce sont des choses auxquelles je peux m’identifier. Je serai toujours un fan du Thunder, quoi qu’il arrive dans ma vie. »

Mike Muscala Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 ATL 20 11 42.5 0.0 100.0 0.9 1.8 2.6 0.4 1.5 0.2 0.6 0.5 3.8 2014-15 ATL 40 13 55.0 40.9 88.0 1.3 1.7 3.0 0.6 1.3 0.4 0.5 0.5 4.9 2015-16 ATL 60 9 50.0 30.8 79.5 0.6 1.3 2.0 0.6 1.2 0.2 0.5 0.5 3.3 2016-17 ATL 70 18 50.4 41.8 76.6 1.1 2.3 3.4 1.4 1.4 0.4 0.8 0.6 6.2 2017-18 ATL 53 20 45.8 37.1 91.9 1.1 3.3 4.3 1.0 1.5 0.6 0.8 0.5 7.6 2018-19 * All Teams 64 20 40.2 34.8 82.4 0.9 2.9 3.8 1.2 2.0 0.3 0.8 0.6 7.0 2018-19 * PHL 47 22 39.2 34.2 81.8 1.1 3.2 4.3 1.3 2.4 0.4 0.9 0.6 7.4 2018-19 * LAL 17 16 43.4 36.8 87.5 0.4 2.2 2.6 0.8 1.1 0.2 0.3 0.7 5.9 2019-20 OKC 47 12 40.7 37.8 81.8 0.3 2.0 2.3 0.9 1.2 0.2 0.4 0.3 4.8 2020-21 OKC 35 18 44.6 37.0 91.7 0.5 3.2 3.8 0.8 1.5 0.2 0.6 0.3 9.7 2021-22 OKC 43 14 45.6 42.9 84.2 0.5 2.5 3.0 0.5 1.4 0.4 0.3 0.6 8.0 2022-23 * All Teams 63 15 44.9 39.1 76.9 0.6 2.6 3.2 0.8 1.6 0.2 0.4 0.4 6.1 2022-23 * OKC 43 15 43.8 39.4 79.5 0.5 2.6 3.1 0.9 1.6 0.3 0.3 0.4 6.2 2022-23 * BOS 20 16 47.2 38.5 69.2 0.7 2.7 3.4 0.6 1.4 0.2 0.5 0.3 5.9 2023-24 * All Teams 53 11 35.9 29.2 68.0 0.7 1.6 2.4 0.7 1.0 0.2 0.4 0.3 3.0 2023-24 * WAS 24 14 36.7 27.5 75.0 0.9 2.2 3.1 0.9 1.3 0.2 0.7 0.3 4.0 2023-24 * OKC 16 6 36.4 9.1 0.0 0.4 0.9 1.3 0.3 0.5 0.1 0.3 0.1 1.1 2023-24 * DET 13 13 34.1 38.2 50.0 0.8 1.5 2.2 0.8 1.0 0.2 0.2 0.4 3.5 Total 548 15 45.1 37.3 83.0 0.8 2.3 3.1 0.9 1.4 0.3 0.6 0.5 5.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.