Et si LeBron James entrait au capital… des Girondins de Bordeaux ?

Après LeBron James tout de rouge vêtu pour célébrer son arrivée parmi les propriétaires minoritaires du club de Liverpool en 2011, verra-t-on le King avec le maillot des Girondins de Bordeaux pour arriver à la Crypto.com Arena ? On est encore loin de cette association improbable, mais elle pourrait prochainement être crédible. Via le Fenway Sports Group, un fonds d’investissement dans le domaine du sport, le meilleur marqueur de l’histoire de la NBA pourrait entrer au capital du club girondin dans les prochaines semaines. France Bleu Gironde, confirmé par la suite par L’Equipe, annonce ce mardi que Fenway Sports Group est candidat au rachat du FCGB, en chute libre sportive comme financière ces derniers mois.

Les dirigeants bordelais se sont présentés dans la journée à la DNCG, le gendarme financier du football français accompagnés par trois représentants de Fenway Sports Group, prêts à donner des garanties sur l’avenir économique du club. Le président de Bordeaux Gérard Lopez « est en effet entré en discussions exclusives ces derniers jours » avec FSG assure France Bleu Gironde. L’affaire pourrait se conclure « sous une dizaine de jours » et pourrait sauver les Girondins d’une relégation administrative de la Ligue 2 au National 1, la troisième division du football français.

Après Liverpool et d’autres franchises majeures

Pour LeBron James, le lien avec le Matmut Atlantique et la formation au scapulaire resterait très lointain. Mais James n’a jamais caché l’importance pour lui d’investir dans des clubs et franchises, avec pour objectif après sa carrière de joueur de devenir propriétaire d’une franchise NBA. Entré dans le capital du mythique club de Liverpool en 2011, il avait augmenté ses parts en 2021 en rejoignant la galaxie Fenway Sports.

Fenway Sports Management est ainsi en charge de son image, et a obtenu la signature « à vie » du joueur des Lakers en échange de parts dans Fenway Sports Group, la maison-mère. FSG est à la tête des Reds en football, mais aussi des Boston Red Sox en baseball, des Pittsburgh Pinguins en hockey sur glace, ou encore d’une écurie de Nascar, compétition de course automobile disputée majoritairement sur circuits ovales. John Henry, son fondateur et propriétaire fait partie des 600 plus grosses fortunes de la planète avec plus de cinq milliards de dollars à son actif. Ces dernières semaines, Fenway Sports Group avait songé à rentrer dans la course au rachat des Boston Celtics, mis en vente par leur propriétaire peu après l’obtention du titre cette saison.