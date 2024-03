La superbe collection LeBron James x Liverpool débarque en France

Actionnaire des mythiques Reds de Liverpool depuis une dizaine d’années, LeBron James signe avec Nike une seconde collection mêlant ses passions pour le basket et le football. Cette année, l’identité graphique s’appuie sur de sublimes teintes crème et bleu turquoise, et c’est déjà disponible chez Basket4Ballers.

Il y a d’abord la LeBron NXXT Gen, qui est la version alternative et moins chère de la LeBron 20. Un très bon modèle, sublimé par cette teinte turquoise sur la virgule et la semelle. Son prix : 170 euros.

Dans la collection, on trouve aussi un maillot turquoise avec le blason du Liverpool FC et l’acronyme YNWA pour « You Never Walk Alone ». La devise de LeBron, « Strive for Greatness » (Vise l’excellence), est imprimée sur le tissu. Son prix : 70 euros.

Dans la collection, il y a aussi le short (70 euros) et le sweat (100 euros).

Sur le Nike Store, d’autres tenues comme un maillot de foot et une parka.

La collection complète LeBron James