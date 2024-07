Dario Saric et Ivica Zubac impliqués dans une bagarre en Grèce

Eliminés de la course aux Jeux olympiques après leur défaite face à la Grèce en finale du tournoi pré-olympique, Dario Saric et Ivica Zubac sont allés se consoler dans un bar d’Athènes. Malheureusement, le nouvel ailier des Nuggets et l’intérieur des Clippers en sont venus aux mains avec des personnes sur place, sans qu’on sache vraiment s’il s’agit de clients ou uniquement de personnes de la sécurité. A priori, il était 5h30 du matin, au moment où le Bolivar Beach Bar se vidait.

Comme souvent, difficile de distinguer ce qu’il se passe vraiment, mais on note que Zubac est déjà pris à partie lorsque Saric le rejoint pour faire la police. L’ancien ailier des Warriors est alors plaqué au sol, semble-t-il par une personne de la sécurité, et il met quelques secondes à se relever. A sa démarche, Saric semble très fatigué, voire éméché.

Selon TMZ, qui publie la vidéo, la police n’est même pas intervenue et tout est rentré dans l’ordre. Pour l’instant, ni les Nuggets, ni les Clippers n’ont commenté cet incident.