Caitlin Clark échoue à un rebond du triple-double sous les éloges de Diana Taurasi

Il n’en manquait qu’un. Un petit rebond pour que Caitlin Clark ne finisse la rencontre avec son premier triple-double en carrière et qu’elle devienne la première rookie à réaliser une telle performance. Mais le plus important est ailleurs, le Fever s’impose contre le Mercury (88-82) avec 15 points, dont un 3-pts du logo, 12 passes décisives et 9 rebonds de sa jeune vedette.

« Je suis juste heureuse que nous ayons gagné », lâche une Caitlin Clark soulagée. « C’était cool de jouer contre Taurasi, et évidemment de jouer un très bon match. Ce public était absolument incroyable. »

Toutefois, la victoire du Fever n’a pas été simple. Les coéquipières de Caitlin Clark ont eu bien du mal à rentrer dans leur match. Elles accusaient un retard de 11 points à la mi-temps, et qui est même monté jusqu’à-15 pendant la deuxième mi-temps.

Mais le Fever a infligé un 17-0 au Mercury pour revenir dans le match lors du 3e quart-temps pour par s’imposer. « Face au défi, nous avons élevé notre niveau de jeu. Je ne pourrais pas être plus fière de toute mon équipe, » a réagi Christie Sides.

Diana Taurasi encense la rookie du Fever

Ce match était également la première confrontation entre la légende Diana Taurasi et Caitlin Clark. La rookie de l’année 2004, qui est dans sa 20e saison, n’a pas manqué de féliciter la numéro 1 de la Draft 2024.

« C’est incroyable ce que Caitlin a été capable de faire au cours de sa courte carrière jusqu’à présent », affirme Diana Taurasi. « La chose que j’aime vraiment chez elle, c’est qu’elle adore le jeu. Vous pouvez voir qu’elle se met au travail. Il y a eu beaucoup de pression, elle a subi beaucoup de choses, mais elle continue de répondre présent et elle s’améliore à chaque match. »

Malgré un match tendu avec deux fautes techniques attribuées de part et d’autre, Diana Taurasi, fair-play, ne tarit pas d’éloges sur le Fever.

« C’est une équipe qui, depuis quelques années, essaye de revenir à ses glorieux jours avec Tamika Catchings et essaye de hisser une bannière », conclut Diana Taurasi. « Je pense que ce que Clark fait pour cette équipe en ce moment est assez impressionnant. »