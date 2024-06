Jaxson Hayes reste aussi chez les Lakers

La raquette des Lakers, bien partie pour ne pas évoluer ? Quelques minutes après D’Angelo Russell et deux mois après Christian Wood, Jaxson Hayes a, selon Hoopshype, lui aussi fait le choix d’activer son option personnelle pour rester aux Lakers une année supplémentaire. Une année rémunérée à hauteur de 2,5 millions de dollars.

Il n’était pas certain que le pivot remplaçant parvienne à trouver un contrat plus lucratif en raison de sa dynamique sportive actuelle. Arrivé des Pelicans l’été dernier, Jaxson Hayes n’est pas parvenu à se faire une immense place au sein de la rotation de Darvin Ham.

Résultat, il a signé son exercice le plus modeste en carrière, avec environ 4 points et 3 rebonds de moyenne. On notera toutefois que ce pivot, qui ne s’écarte quasiment pas du cercle, a terminé avec son meilleur pourcentage de réussite (72%) depuis ses débuts en 2019. Et qu’il a joué 70 rencontres durant l’exercice, un record en carrière égalé.

Particularité de sa saison à venir à Los Angeles : il évoluera sous les ordres de JJ Redick… avec qui il a évolué en tant que joueur sous le maillot des Pelicans entre 2019 et 2021.

Jaxson Hayes Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 NOP 64 17 66.9 25.0 64.7 1.5 2.5 4.1 0.9 2.5 0.4 0.8 0.9 7.4 2020-21 NOP 60 16 62.5 42.9 77.5 1.5 2.8 4.3 0.6 1.7 0.4 0.7 0.6 7.5 2021-22 NOP 70 20 61.6 35.1 76.6 1.6 2.9 4.5 0.6 2.2 0.5 0.8 0.8 9.3 2022-23 NOP 47 13 55.1 10.3 69.9 0.8 2.0 2.8 0.7 1.4 0.4 0.7 0.4 5.0 2023-24 LAL 70 13 72.0 0.0 62.2 1.0 2.0 3.0 0.5 1.8 0.5 0.6 0.4 4.3 Total 311 16 63.5 26.8 70.7 1.3 2.5 3.8 0.7 2.0 0.4 0.7 0.6 6.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.