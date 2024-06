Et si DeMar DeRozan ne prolongeait pas aux Bulls ?

Pendant de longues semaines, DeMar DeRozan a dit et répété que Chicago était sa maison. Et les Bulls n’avaient pas à se plaindre des performances de l’ailier, toujours aussi solide et régulier, même à 34 ans. Dès lors, une prolongation de contrat cet été semblait aller de soi.

Mais la dernière prise de parole de Arturas Karnisovas laisse penser que l’avenir du joueur ne s’écrit plus forcément à Chicago. Surtout quelques jours après la fin des Finals et l’ouverture de la fenêtre de prolongation puisqu’il ne s’est toujours rien passé du côté de DeMar DeRozan et des Bulls…

« Comme je l’ai dit auparavant, on va tout regarder. Tout est sur la table. C’est encore une option », résume le vice-président des Bulls, qui dit ainsi clairement que ce n’est pas une priorité.

« Difficile de savoir à quoi ressemblera l’équipe dans une ou deux semaines »

Il se murmure aussi que la franchise voudrait d’abord s’occuper du dossier Zach LaVine, avant de finaliser la prolongation de l’ancien joueur de Toronto et San Antonio. Sauf que, là aussi, rien n’avance concernant l’arrière, malgré les très nombreuses propositions envoyées ici ou là dans toute la ligue.

Ou peut-être qu’avec les arrivées de Josh Giddey puis de Matas Buzelis, tout juste drafté, les désirs et annonces de changements du printemps vont même toucher DeMar DeRozan, qui pourrait viser une équipe plus ambitieuse.

« Quand j’ai parlé pour la dernière fois de la saison, j’ai assuré qu’on avait besoin de faire des changements. Et on a commencé », rappelle le dirigeant. « Même si je ne peux pas parler de tous les changements potentiels, c’est difficile de savoir à quoi ressemblera l’équipe dans une ou deux semaines. Je prends mon rôle, celui de reconstruire cette équipe, très au sérieux et la Draft fut importante pour cela. Toutes les options sont là. »

DeMar DeRozan Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 TOR 77 22 49.8 25.0 76.3 0.9 2.0 2.9 0.7 2.3 0.6 0.8 0.2 8.6 2010-11 TOR 82 35 46.7 9.6 81.3 0.9 2.9 3.8 1.8 2.7 1.0 1.8 0.4 17.2 2011-12 TOR 63 35 42.2 26.1 81.0 0.6 2.7 3.4 2.0 2.6 0.8 2.0 0.3 16.7 2012-13 TOR 82 37 44.5 28.3 83.1 0.6 3.3 3.9 2.5 2.1 0.9 1.8 0.3 18.1 2013-14 TOR 79 38 42.9 30.5 82.4 0.7 3.7 4.3 4.0 2.5 1.1 2.2 0.4 22.7 2014-15 TOR 60 35 41.3 28.4 83.2 0.7 3.9 4.6 3.5 2.0 1.2 2.3 0.2 20.1 2015-16 TOR 78 36 44.6 33.8 85.0 0.8 3.7 4.5 4.0 2.1 1.0 2.2 0.3 23.5 2016-17 TOR 74 35 46.7 26.6 84.2 1.0 4.3 5.2 3.9 1.8 1.1 2.4 0.2 27.3 2017-18 TOR 80 34 45.6 31.0 82.5 0.7 3.2 3.9 5.2 1.9 1.1 2.2 0.3 23.0 2018-19 SAN 77 35 48.1 15.6 83.0 0.7 5.3 6.0 6.2 2.3 1.1 2.6 0.5 21.2 2019-20 SAN 68 34 53.1 25.7 84.5 0.7 4.9 5.5 5.6 2.7 1.0 2.4 0.3 22.1 2020-21 SAN 61 34 49.5 25.7 88.0 0.7 3.6 4.3 6.9 2.1 0.9 2.0 0.3 21.6 2021-22 CHI 76 36 50.4 35.2 87.7 0.7 4.4 5.2 4.9 2.3 0.9 2.4 0.3 27.9 2022-23 CHI 74 36 50.4 32.4 87.2 0.5 4.2 4.6 5.1 2.5 1.1 2.1 0.5 24.5 2023-24 CHI 79 38 48.0 33.3 85.3 0.5 3.8 4.3 5.3 2.0 1.1 1.7 0.6 24.0 Total 1110 35 46.9 29.6 84.1 0.7 3.7 4.4 4.1 2.3 1.0 2.1 0.3 21.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.