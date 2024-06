Keita Bates-Diop choisit de rester à Brooklyn

Les décisions sur l’activation, ou non, des « player options » continuent de tomber jour après jour et The Athletic nous apprend que Keita Bates-Diop choisit de ne pas tester le marché cet été. Il touchera donc 2.7 millions de dollars à Brooklyn en 2024–25.

Cette saison, « KBD » aura connu deux franchises : les Nets donc, mais également les Suns, où il avait signé libre l’été dernier avant d’être échangé lors de la trade deadline. Deux passages qui n’auront pas franchement convaincu, l’ailier affichant 3.7 points et 2.1 rebonds de moyenne sur la campagne, à 43% au tir (dont 30% à 3-points). Bien loin de ce qu’il avait pu produire chez les Spurs la saison précédente…

La décision de Keita Bates-Diop est donc, somme toute, assez logique, d’autant qu’il a été confronté à une fracture de fatigue au tibia droit en mars dernier. À voir s’il parviendra à se faire une place dans la rotation new-yorkaise, auprès de Jordi Fernandez, tandis que Mikal Bridges, Cam Johnson, Dorian Finney-Smith ou encore Dariq Whitehead, voire Ben Simmons, sont aussi capables d’évoluer sur les postes 3/4.

Keita Bates-Diop Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 MIN 30 17 42.3 25.0 64.3 0.5 2.2 2.8 0.6 1.0 0.6 0.5 0.5 5.0 2019-20 * All Teams 44 17 42.7 33.0 72.0 0.6 2.3 2.9 0.7 1.0 0.4 0.4 0.6 6.6 2019-20 * MIN 37 18 42.2 33.0 70.8 0.6 2.4 3.0 0.8 1.0 0.5 0.4 0.5 6.8 2019-20 * DEN 7 14 46.4 33.3 80.0 0.6 1.9 2.4 0.0 1.0 0.3 0.4 0.6 5.3 2020-21 SAN 30 8 44.8 29.4 66.7 0.3 1.3 1.6 0.4 0.4 0.4 0.2 0.2 2.6 2021-22 SAN 59 16 51.7 30.9 75.4 1.1 2.9 3.9 0.7 1.0 0.5 0.8 0.2 5.7 2022-23 SAN 67 22 50.8 39.4 79.3 1.0 2.7 3.7 1.5 0.9 0.7 0.8 0.3 9.7 2023-24 * All Teams 53 13 43.4 30.4 76.2 0.6 1.5 2.1 0.7 0.7 0.5 0.3 0.4 3.7 2023-24 * PHX 39 15 42.7 31.3 72.2 0.8 1.8 2.6 0.9 0.9 0.6 0.3 0.5 4.5 2023-24 * BRK 14 5 50.0 20.0 100.0 0.1 0.6 0.6 0.3 0.1 0.2 0.1 0.1 1.6 Total 283 16 47.4 33.3 75.1 0.7 2.3 3.0 0.9 0.9 0.5 0.5 0.4 6.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.